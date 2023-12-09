Рассказов не приехал на матч со «Спартаком»

Защитник «Крыльев Советов» Николай Рассказов не приехал с командой на матч 18-го тура РПЛ против «Спартака». Ранее «СЭ» сообщал, что Рассказов пропустит эту игру по состоянию здоровья.

Воспитанник московского «Спартака» Рассказов перешел в «Крылья Советов» в качестве свободного агента в начале этого года.

25-летний защитник провел в чемпионате России 16 матчей за «Крылья Советов», забил 2 гола, сделал 4 результативные передачи.