Карпукас заявил, что не хочет встречаться с судейским корпусом

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас ответил на вопрос «СЭ» о желании провести встречу с судейским корпусом.

«Не хотел бы встречаться с судейским корпусом. Мне нечего с ними обсуждать и спрашивать у них. Я всегда поддерживаю свою команду и своих партнеров», — сказал Карпукас «СЭ».

В этом сезоне полузащитник провел 18 матчей и не отличился результативными действиями.

«Локомотив» набрал 31 очко и на данный момент занимает четвертое место в РПЛ.