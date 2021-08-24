Арбитр Кукуян назвал лучших ВАР-судей в России

Российский арбитр Павел Кукуян в интервью официальному сайту РФС определил список лучших арбитров ВАР, а также рассказал о главных сложностях работы на позиции видеоарбитра.

— Кто, по вашему мнению, сейчас лучше всего разбирается в ВАРе, лучше всех изучил теорию? Можете про себя сказать: «Я лучше всех разбираюсь»?

— Есть рейтинг РФС, там все видно наглядно.

— То есть, Василий Казарцев?

— Василий Казарцев, плюс у нас есть ребята, которые лицензированы в УЕФА, проходят семинары: Карасев, Москалев, Иванов Сергей, Мешков Виталий, который отработал уже не один матч Лиги Чемпионов и Лиги Европы. У них чуть больше информации, поэтому я думаю, что эти люди лучше оснащены теоретически плюс практически имеют больше игр разного уровня.

Также он рассказал об основной сложности работы ВАР.

«Скажу так: нам повезло, у нас был грамотный специалист, Калошин Леонид Сергеевич, который в теоретической части очень сильно нас подтянул, помог, подсказал. Что касается практической части, это процесс очень долгий и трудный. Я считаю, что это связано с тем, что одинаковых моментов в игре не бывает и ты не можешь дать инструкцию вроде «два плюс два — это четыре», и все, ни влево, ни вправо. В игре бывают моменты вроде одинаковые, но есть нюансы, которые могут развернуть момент в разные стороны. Это мы видели на Евро. Восприятие момента происходит одним человеком, судьей. И так же один сидит в центре ВАР и принимает решение», — сказал Кукуян.