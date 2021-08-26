«Спартак» — «Сочи»: Зобнин открыл счет в матче
19:53
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин отличился в матче 6-го тура Тинькофф РПЛ. Он открыл счет во втором тайме — 1:0.
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Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 6-й тур: «Зенит» — ЦСКА, «Спартак» — «Сочи» и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр
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