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«Спартак» — «Сочи»: Зобнин открыл счет в матче

19:53
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Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин отличился в матче 6-го тура Тинькофф РПЛ. Он открыл счет во втором тайме — 1:0.

Спартак — Сочи

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Иван Шитик все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 6-й тур: «Зенит» — ЦСКА, «Спартак» — «Сочи» и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр