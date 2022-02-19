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Нападающий Руденко: «Глушаков ответил, что ждет меня в «Химках» и поддержит»

Нападающий Руденко прокомментировал переход из «Спартака» в «Химки»
Иван Шитик
Корреспондент

Нападающий Александр Руденко прокомментировал переход из «Спартака» в «Химки». Нападающий прошел медобследование и подписал контракт с подмосковным клубом, который будет действовать до конца сезона 2023/24.

«Как я и ожидал, меня хорошо приняли в коллективе. Пока не успел познакомиться с командой. Только подписал контракт, чему я очень рад. С «Химками» я пересекался несколько лет, когда играл в ФНЛ. Сейчас это очень амбициозная команда, которая выступает на другом уровне. Будем двигаться только вперед. Из команды знаком с Эльмиром Набиуллиным по «Сочи» и своим земляком Денисом Глушаковым. Перед переходом связался с ним. Он ответил, что ждет меня в «Химках» и поддержит. Сказал, чтобы я не сомневался. Сейчас начинается новый этап в моей карьере, чему очень рад. Хочу вернуться на свой уровень и помочь клубу с решением задачи», — цитирует Руденко сайт «Химок».

За «Химки» футболист будет выступать под номером 19.

Источник: https://fckhimki.com/news/sezon-2021-2022/fevral/aleksandr-rudenko-stal-igrokom-khimok/

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ФК Спартак (Москва)
ФК Химки
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
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Спартак – ЦСКА
 - : -
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
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