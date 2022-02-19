Нападающий Руденко: «Глушаков ответил, что ждет меня в «Химках» и поддержит»

Нападающий Александр Руденко прокомментировал переход из «Спартака» в «Химки». Нападающий прошел медобследование и подписал контракт с подмосковным клубом, который будет действовать до конца сезона 2023/24.

«Как я и ожидал, меня хорошо приняли в коллективе. Пока не успел познакомиться с командой. Только подписал контракт, чему я очень рад. С «Химками» я пересекался несколько лет, когда играл в ФНЛ. Сейчас это очень амбициозная команда, которая выступает на другом уровне. Будем двигаться только вперед. Из команды знаком с Эльмиром Набиуллиным по «Сочи» и своим земляком Денисом Глушаковым. Перед переходом связался с ним. Он ответил, что ждет меня в «Химках» и поддержит. Сказал, чтобы я не сомневался. Сейчас начинается новый этап в моей карьере, чему очень рад. Хочу вернуться на свой уровень и помочь клубу с решением задачи», — цитирует Руденко сайт «Химок».

За «Химки» футболист будет выступать под номером 19.