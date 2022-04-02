«Спартак» с Ваноли одержал только одну победу в РПЛ

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли, проиграв «Локомотиву» в матче 23-го тура, потерпел свое третье поражение в РПЛ. Также при итальянском специалисте была одна ничья и одна победа.

Первый матч при Ваноли «Спартак» провел 26 февраля. Тогда в матче 19-го тура красно-белые проиграли ЦСКА (0:2). Затем была победа над «Кубанью» (6:1) в Кубке России.

Далее: победа над «Динамо» (2:0) в 20-м туре, поражение от «Краснодара» (1:2) в 21-м и ничья с «Нижним Новгородом» в 22-м туре.

«Спартак» занимает десятое место в таблице РПЛ.