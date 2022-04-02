Антон Миранчук надеется, что сможет вернуться на поле до конца сезона

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук рассказал о своем самочувствии.

«Здоровье отлично. Очень хочу вернуться на поле. Надеюсь, что до конца чемпионата успею. Частично уже тренируюсь в общей группе», — сказал Миранчук.

С осени Миранчук восстанавливался после травмы сухожилия, которую получил в январе 2021 года. Полузащитник проходил реабилитацию в Германии и вернулся в расположение московского клуба в конце ноября.

В текущем сезоне он принял участие в 5 играх за «Локомотив» и сделал одну результативную передачу.