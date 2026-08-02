«Спартак» о пенальти «Ахмата»: «В футболе нельзя ввести мяч в игру, если он катится. Выводы делайте сами»

«Спартак» в своем Telegram-канале отреагировал на пенальти в выездном матче с «Ахматом» во 2-м туре РПЛ.

«Как известно, в футболе нельзя ввести мяч в игру, если он продолжает катиться. Выводы делайте сами», — говорится в посте.

11-метровый был назначен главным арбитром Антоном Фроловым после игры рукой Кристофера Ву при введении мяча в игру от ворот. Перед этим защитник красно-белых получил пас от вратаря Александра Максименко.