«Спартак» — «Родина»: Маркиньос открыл счет на 24-й минуте

«Спартак» вышел вперед в матче против «Родины» в 1-м туре чемпионата России — 1:0.

На 24-й минуте из-за штрафной с передачи Эсекьеля Барко забил Маркиньос.

Игра проходит в Москве на «Лукойл Арене». «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Родина».