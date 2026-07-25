«Спартак» разгромил дебютанта РПЛ «Родину»: онлайн-трансляция матча

В субботу, 25 июля, в первом туре премьер-лиги «Спартак» сыграет с «Родиной».

Красно-белые уже начали сезон. Неделю назад в Нижнем Новгороде команда Хуана Карлоса Карседо потерпела обидное поражение от «Зенита» в матче за Суперкубок России (1:1, пенальти 2:4). «Родине» предстоит дебют в элите российского футбола.

И не сказать, чтобы «Родина» серьезно усилилась. Главный успех Хуана Диаса — сохранение костяка, который занял первое место в Первой лиге. Из приобретений можно отметить выкуп прав у «Акрона» на вратаря Сергея Волкова, аренду у «Локомотива» перспективного полузащитника Арсения Гердта и покупку испанца Икера Позо, игравшего в молодежных командах «Реала» и «Ман Сити».

У «Спартака» — почти трансферный штиль. Новобранец пока один — защитник Виктор Парада из «Алавеса». Покинули красно-белых защитники Олег Рябчук и Илья Самошников, атакующий полузащитник Тео Бонгонда и нападающий Антон Заболотный.

«СЭ» будет подробно следить за игрой «Спартак» — «Родина». Присоединяйтесь!