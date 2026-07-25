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25 июля, 22:45
«Спартак» разгромил дебютанта РПЛ «Родину»: онлайн-трансляция матча
Игра 1-го тура чемпионата России.
В следующем туре «Спартак» 2 августа в гостях сыграет с «Ахматом», а «Родина» 31 июля примет «Ростов».
«Спартак» всухую разгромил «Родину» на старте РПЛ
90+4-я минута. Вот и все! Матч окончен! «Спартак» в матче первого тура РПЛ в дерби победил «Родину», дебютанта РПЛ, со счетом 3:0. По мячу забили Маркиньос, Кристофер Мартинс и Данил Пруцев. Гости показывали добротный футбол, не отсиживались в обороне, но уступили все-таки закономерно.
90+2-я минута. Падение Рейны в чужой штрафной — за такое пенальти не ставят, посчитал Шафеев.
90+1-я минута. Три минуты добавлено ко второму тайму. Гол престижа гости забить еще могут, но в концовке действуют вяловато.
89-я минута. Едва четвертый хозяева не забили. Солари наводил суету в чужой штрафной.
88-я минута. Заслуживали ли гости сегодня крупное поражение — может быть, и нет. Но факт, что красно-белые на уверенную победу наиграли.
Пруцев довел до крупного преимущество «Спартака» в матче с «Родиной»
86-я минута. ГООООЛ! 3:0. Свежий Пруцев отличился. Чуть ли не первое касание стало результативным. Солари в чужой штрафной оригинально пропустил мяч, а набежавший Пруцев вогнал его в ворота.
Мартинс удвоил преимущество «Спартака» в матче с «Родиной»
79-я минута. ГООООЛ! 2:0. Мартинс отличился. Джику отдал голевой пас, а Кристофер в чужой штрафной устоял на ногах при контакте с защитником и послал мяч за шиворот вратарю Волкову.
78-я минута. Стенка на чужой половине поля не получилась у гостей. Время сейчас работает не на них.
76-я минута. Хуан Диас произвел свои замены. Гости подсели в последние минут десять, нужно прибавлять в активности.
75-я минута. Тимошенко получил желтую карточку. Он отмахнулся в борьбе за мяч с Джику.
74-я минута. Тимошенко принял на себя мяч после удара Бабича головой. Блок гостей работает!
73-я минута. Вновь Волков тащит мяч из-под перекладины. На этот раз прицельно бил Барко.
73-я минута. Мещанинов отработал в обороне. Он на ближней штанге снял воздух после подачи Денисова.
72-я минута. У спартаковцев уже, наверное, с десяток угловых, но реализация стандартов оставляет желать лучшего.
70-я минута. Барко при розыгрыше стандарта закрутил мяч под перекладину — Волков кулаком парировал мяч.
69-я минута. Момент у ворот гостей. Мещанинов ошибся на своей половине поля, Солари вырезал мяч на дальнюю штангу, но Мартинс не замкнул.
64-я минута. Падение Мартинса в чужой штрафной площади при сольном рейде Зобнина. Шафеев говорит, что фола не было.
63-я минута. Мартинс, Денисов и Джику вышли на поле. Сразу тройная замена от Карседо.
61-я минута. Гости чуть ли не впервые за матч без проблем контролируют мяч, но без особого продвижения вперед.
60-я минута. Карседо готовит серию замен. Есть ощущение, что красно-белые ослабили хватку.
57-я минута. Жедсон получил повреждение. Голеностоп ему перевязывают. Пока он не играет.
56-я минута. Бакаев закинул мяч в штрафную, где Артем Максименко вроде бы добрался до мяча. Однако Жедсон тут же преуспел в отборе. Удара не последовало.
54-я минута. Отмечаем очередной неточный удар Бакаева — выше перекладины полетел мяч.
53-я минута. Оригинальный розыгрыш корнера у гостей — мяч попал в судью. В итоге спорный мяч.
52-я минута. Артем Максименко на бровке в борьбе с Жедсоном заработал право на угловой.
50-я минута. Падение Рейны на подступах чужой штрафной — свисток рефери молчит. Умяров играл жестко, но в рамках правил.
48-я минута. Парада в чужой штрафной нашел Солари, но тому оперативно ударить не удалось. Быстро накрыли.
47-я минута. Сходу красно-белые заработали угловой. У Барко подача корнера получилась не лучшим образом.
«Спартак» после первого тайма обыгрывает «Родину»
45+3-я минута. 1:0 — итог первого тайма в пользу красно-белых. Единственный мяч забил Маркиньос. Счет мог быть и крупнее, если бы не надежная игра Сергея Волкова. Посмотрим, что изменится после перерыва.
44-я минута. Дятлов грамотно поставил корпус против Солари. Впрочем, лайнсмен зафиксировал вне игры.
43-я минута. Александр Максименко надежен! Не без труда он парировал мяч после удара в створ Тимошенко. Его на ударную позицию вывел другой Максименко — Артем.
41-я минута. На газоне в чужой штрафной Барко. Он уже собирался результативно пробить, но гости заблокировали. Сокол помешал.
39-я минута. Желтая карточка показана Дятлову. Это результат грубой игры. Гости явно не поспевают за красно-белыми.
38-я минута. С подбора не получился удар у Жедсона — гораздо выше ворот пролетел мяч.
37-я минута. Второй можно было забивать, но Солари под острым углом не удалось послать мяч в створ. Хороший заброс при этом делал Маркиньос.
36-я минута. Работа для Волкова — Маркиньос несильно пробил головой из штрафной, голкипер бдителен.
33-я минута. Егорычев получил желтую карточку за грубую игру. Он Жедсона придержал за футболку, а потом и на газон повалил.
32-я минута. Судьи просмотрели угловой. Бакаев наносил удар и мяч явно попал в защитника.
31-я минута. Зобнин имел стопроцентный шанс, но с левой ноги из штрафной не попал в створ.
30-я минута. Вердикт Шафеева: пенальти нет. Маркиньос сыграл в мяч. Будет лишь угловой.
29-я минута. Шафеев сам отправился смотреть видеоэпизод с участием Маркиньоса и Максименко.
28-я минута. ВАР, впрочем, вступил в игру. Возможно, Маркиньос перед тем, как зацепить Максименко сперва сыграл в мяч.
27-я минута. Пенальти в ворота красно-белых. Это Артем Максименко справа зацепился за мяч, вошел в штрафную и вынудил сбить себя Маркиньоса.
26-я минута. Падение Угальде в чужой штрафной — пенальти нет, а мяч в руках сыгравшего на выходе Волкова.
25-я минута. Посмотрим, как гости отреагируют на пропущенный мяч. Нужно им искать счастье в атаке.
Маркиньос открыл счет в матче «Спартака» с «Родиной»
24-я минута. ГОООЛ! 1:0. Волков не железный, пропустил. Маркиньосу удался обводящий удар в правый нижний угол с метров 22-х.
24-я минута. Солари проник в штрафную справа, выдал пас на Угальде, который снова пробил в Волкова.
23-я минута. Красно-белые давят по полной программе. Из логики игры назревает гол в ворота гостей.
22-я минута. Волков выручает гостей от верной беды. Из штрафной теперь уже бил Угальде.
21-я минута. Опасно! Немного не хватило Барко для гола. Он при входе в штрафную пробил — едва в правый нижний угол не попал.
20-я минута. Момент у других ворот. Бакаев в результате скорости и обыгрыша вошел в штрафную, пробил с носка — Александр Максименко выручил.
18-я минута. Есть один фол в нападении. На этот раз от Маркиньоса — близ угла чужой штрафной. Толчок.
16-я минута. Барко неудачно исполнил угловой удар — мяч в сетке, но с внешней стороны.
15-я минута. Фищенко придержал за футболку Умярова. Карточки нет, но есть беседа с рефери.
14-я минута. Опасно! Справа ситуацию обострил Солари, затем Жедсон прострелил с нулевого угла — мяч оказался у защищающихся.
12-я минута. Умяров закинул мяч в штрафную — Егорычев перевел его за лицевую. А тут уже будет угловой.
11-я минута. Зобнин слева заработал право на аут. Сопернику удалось избежать углового.
8-я минута. Артем Максименко цепок на чужой половине поля, мяч отобрал, но партнер допустил потерю.
6-я минута. Маркиньос с метров 30-ти закидывал мяч в штрафную — он стал добычей вратаря Волкова.
4-я минута. Пока мяч не задерживается в центре поля. Контратаку развили гости снова. Артем Максименко с правого полуфланга проник в штрафную и пробил в дальний угол — другой Александр Максименко перевел мяч на угловой.
3-я минута. Бакаев неплох в атаке — слева разогнался, пытался пройти в штрафную, но уперся в соперника.
2-я минута. Фол в атаке при розыгрыше стандарта. Бакаев оказался на газоне в борьбе за позицию с тем же Солари.
2-я минута. По атаке выдали команды на старте матча. Сейчас атаковали хозяева и стараниями Солари заработали угловой.
Матч «Спартака» и «Родины» начался
1-я минута. Поехали! Московское дерби стартовало. С центра поля мяч в игру ввели футболисты «Спартака».
Легендарный тренер красно-белых Олег Романцев нанесет первый символический удар в этом дерби.
Футболисты обеих команд выходят на поле. Скоро будем слушать гимн России, открытие чемпионата.
Стартовый состав «Родины» на дерби со «Спартаком»
Стартовый состав: Волков, Мещанинов, Дятлов, Крижан, Сокол, Егорычев, Фищенко, Рейна, Бакаев, Максименко, Тимошенко.
Запасные: Айдаров, Свинов, Гогличидзе, Шандинцев, Тананеев, Бессмертный, Посо, Ушатов, Мусаев, Гордюшенко, Абдусаламов, Сиссоко.
Стартовый состав «Спартака» на матч с «Родиной»
Стартовый состав: Максименко, Бабич, Парада, Литвинов, Барко, Солари, Маркиньос, Умяров, Зобнин, Фернандеш, Угальде.
Запасные: Помазун, Довбня, Джику, Саусь, Дмитриев, Хлусевич, Денисов, Массалыга, Пруцев, Мартинс, Сорокин, Гарсия.
«Спартак» — «Родина»: потери
Из-за дисквалификаций предстоящий матч пропустят защитник «Спартака» Кристофер Ву и форвард «Родины» Артур Гарибян.
«Спартак» — «Родина»: личные встречи
В истории российского футбола команды встречались дважды. В сентябре 2020 года красно-белые крупно победили в Кубке России со счетом 5:1. В июле 2025-го в товарищеской встрече «Спартак» одержал минимальную победу — 2:1.
Форма «Родины» в товарищеских матчах
Команда Хуана Диаса летом сыграла вничью с «Локомотивом» (0:0), «Спартаком» из Суботицы (2:2), с «Пролетером» (0:0), а также с «Маккаби» из Петах-Тиквы (3:3). Кроме того, «Родина» крупно проиграла «Акрону» (0:5) и победила «Чукарички» (2:1).
Форма «Спартака» в товарищеских матчах
Летом красно-белые провели четыре товарищеских игры. Москвичи победили костромских одноклубников (1:0) и «Крылья Советов» (3:2), сыграли вничью с «Рубином» (0:0) и уступили «Локомотиву» (0:2).
Где смотреть трансляцию матча «Спартак» — «Родина»
Дерби «Спартака» и «Родины» в прямом эфире покажет тематический канал «Матч Премьер». «СЭ» проведет текстовую трансляцию игры.
Дата, место и время начала матча «Спартак» — «Родина»
Матч команд Хуана Карлоса Карседо и Хуана Диаса состоится в субботу, 25 июля, в Москве на «Лукойл Арене». Стартовый свисток прозвучит в 20.45 по московскому времени.
В субботу, 25 июля, в первом туре премьер-лиги «Спартак» сыграет с «Родиной».
Красно-белые уже начали сезон. Неделю назад в Нижнем Новгороде команда Хуана Карлоса Карседо потерпела обидное поражение от «Зенита» в матче за Суперкубок России (1:1, пенальти 2:4). «Родине» предстоит дебют в элите российского футбола.
И не сказать, чтобы «Родина» серьезно усилилась. Главный успех Хуана Диаса — сохранение костяка, который занял первое место в Первой лиге. Из приобретений можно отметить выкуп прав у «Акрона» на вратаря Сергея Волкова, аренду у «Локомотива» перспективного полузащитника Арсения Гердта и покупку испанца Икера Позо, игравшего в молодежных командах «Реала» и «Ман Сити».
У «Спартака» — почти трансферный штиль. Новобранец пока один — защитник Виктор Парада из «Алавеса». Покинули красно-белых защитники Олег Рябчук и Илья Самошников, атакующий полузащитник Тео Бонгонда и нападающий Антон Заболотный.
«СЭ» будет подробно следить за игрой «Спартак» — «Родина». Присоединяйтесь!
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|12
|9
|0
|3
|27-13
|27
|
2
|Динамо
|12
|8
|1
|3
|19-12
|25
|
3
|ЦСКА
|12
|7
|4
|1
|21-12
|25
|
4
|Спартак
|12
|7
|2
|3
|21-10
|23
|
5
|Краснодар
|12
|6
|5
|1
|20-14
|23
|
6
|Оренбург
|12
|3
|7
|2
|14-12
|16
|
7
|Ростов
|12
|4
|3
|5
|13-17
|15
|
8
|Крылья Советов
|12
|3
|6
|3
|17-17
|15
|
9
|Рубин
|13
|3
|6
|4
|13-18
|15
|
10
|Балтика
|12
|3
|5
|4
|15-13
|14
|
11
|Динамо Мх
|12
|4
|1
|7
|16-23
|13
|
12
|Акрон
|12
|2
|6
|4
|15-21
|12
|
13
|Локомотив
|12
|2
|5
|5
|16-16
|11
|
14
|Ахмат
|12
|2
|5
|5
|15-17
|11
|
15
|Родина
|12
|2
|3
|7
|13-27
|9
|
16
|Факел
|13
|1
|3
|9
|8-21
|6
|31.10
|15:15
|Рубин – Факел
|1 : 0
|31.10
|17:30
|Динамо – Ахмат
|- : -
|31.10
|19:45
|Родина – Краснодар
|- : -
|1.11
|13:00
|Оренбург – ЦСКА
|- : -
|1.11
|15:15
|Динамо Мх – Ростов
|- : -
|1.11
|17:30
|Балтика – Акрон
|- : -
|1.11
|19:45
|Локомотив – Спартак
|- : -
|2.11
|18:00
|Крылья Советов – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|10
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|12
|1
|3
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1