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25 июля, 22:45

«Спартак» разгромил дебютанта РПЛ «Родину»: онлайн-трансляция матча

Игра 1-го тура чемпионата России.

Новое Ранее
25 июля, 22:45

В субботу, 25 июля, «Спартак» разгромил «Родину» в матче 1-го тура РПЛ.

Чемпионат России. Премьер-лига. 1-й тур.
25 июля, 20:45. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
3:0
Родина

25 июля, 22:43

Спасибо за внимание и до встречи на футболе!

25 июля, 22:43

В следующем туре «Спартак» 2 августа в гостях сыграет с «Ахматом», а «Родина» 31 июля примет «Ростов».

25 июля, 22:43

«Спартак» всухую разгромил «Родину» на старте РПЛ

90+4-я минута. Вот и все! Матч окончен! «Спартак» в матче первого тура РПЛ в дерби победил «Родину», дебютанта РПЛ, со счетом 3:0. По мячу забили Маркиньос, Кристофер Мартинс и Данил Пруцев. Гости показывали добротный футбол, не отсиживались в обороне, но уступили все-таки закономерно.

25 июля, 22:41

90+2-я минута. Падение Рейны в чужой штрафной — за такое пенальти не ставят, посчитал Шафеев.

25 июля, 22:40

90+1-я минута. Три минуты добавлено ко второму тайму. Гол престижа гости забить еще могут, но в концовке действуют вяловато.

25 июля, 22:39

90-я минута. 23 601 зритель присутствует на этом дерби в Москве.

25 июля, 22:38

89-я минута. Едва четвертый хозяева не забили. Солари наводил суету в чужой штрафной.

25 июля, 22:37

88-я минута. Заслуживали ли гости сегодня крупное поражение — может быть, и нет. Но факт, что красно-белые на уверенную победу наиграли.

25 июля, 22:36

Пруцев довел до крупного преимущество «Спартака» в матче с «Родиной»

86-я минута. ГООООЛ! 3:0. Свежий Пруцев отличился. Чуть ли не первое касание стало результативным. Солари в чужой штрафной оригинально пропустил мяч, а набежавший Пруцев вогнал его в ворота.

25 июля, 22:34

84-я минута. Бабич уступил место на поле Пруцеву.

25 июля, 22:33

83-я минута. Еще и Пруцев готовится к появлению на поле.

25 июля, 22:31

82-я минута. Отмечаем неточный удар Солари. Все-таки лучшая оборона — это атака.

25 июля, 22:30

81-я минута. Дмитриев вышел на поле вместо Маркиньоса.

25 июля, 22:29

Мартинс удвоил преимущество «Спартака» в матче с «Родиной»

79-я минута. ГООООЛ! 2:0. Мартинс отличился. Джику отдал голевой пас, а Кристофер в чужой штрафной устоял на ногах при контакте с защитником и послал мяч за шиворот вратарю Волкову.

25 июля, 22:29

79-я минута. Дмитриев готовится к выходу на поле у красно-белых.

25 июля, 22:27

78-я минута. Стенка на чужой половине поля не получилась у гостей. Время сейчас работает не на них.

25 июля, 22:25

76-я минута. Хуан Диас произвел свои замены. Гости подсели в последние минут десять, нужно прибавлять в активности.

25 июля, 22:24

75-я минута. Тимошенко получил желтую карточку. Он отмахнулся в борьбе за мяч с Джику.

25 июля, 22:23

74-я минута. Тимошенко принял на себя мяч после удара Бабича головой. Блок гостей работает!

25 июля, 22:22

73-я минута. Вновь Волков тащит мяч из-под перекладины. На этот раз прицельно бил Барко.

25 июля, 22:21

73-я минута. Мещанинов отработал в обороне. Он на ближней штанге снял воздух после подачи Денисова.

25 июля, 22:20

72-я минута. У спартаковцев уже, наверное, с десяток угловых, но реализация стандартов оставляет желать лучшего.

25 июля, 22:20

70-я минута. Барко при розыгрыше стандарта закрутил мяч под перекладину — Волков кулаком парировал мяч.

25 июля, 22:19

69-я минута. Момент у ворот гостей. Мещанинов ошибся на своей половине поля, Солари вырезал мяч на дальнюю штангу, но Мартинс не замкнул.

25 июля, 22:17

68-я минута. Фол в атаке со стороны Сокола. Он в чужой штрафной толкнул Бабича.

25 июля, 22:16

67-я минута. Умяров хорош на перехвате, мяч не дошел до Рейны.

25 июля, 22:14

65-я минута. А теперь фол на Мартинсе зафиксирован, но до ворот очень далеко.

25 июля, 22:13

64-я минута. Падение Мартинса в чужой штрафной площади при сольном рейде Зобнина. Шафеев говорит, что фола не было.

25 июля, 22:12

63-я минута. Мартинс, Денисов и Джику вышли на поле. Сразу тройная замена от Карседо.

25 июля, 22:11

62-я минута. Высокий прессинг используют гости — без желаемого результата.

25 июля, 22:10

61-я минута. Гости чуть ли не впервые за матч без проблем контролируют мяч, но без особого продвижения вперед.

25 июля, 22:09

60-я минута. Карседо готовит серию замен. Есть ощущение, что красно-белые ослабили хватку.

25 июля, 22:08

59-я минута. Зобнин выбил мяч за лицевую в единоборстве с Артемом Максименко.

25 июля, 22:06

57-я минута. Жедсон получил повреждение. Голеностоп ему перевязывают. Пока он не играет.

25 июля, 22:05

56-я минута. Бакаев закинул мяч в штрафную, где Артем Максименко вроде бы добрался до мяча. Однако Жедсон тут же преуспел в отборе. Удара не последовало.

25 июля, 22:03

55-я минута. Посо вышел на замену. Игру покинул Егорычев, имевший желтую карточку.

25 июля, 22:03

54-я минута. Отмечаем очередной неточный удар Бакаева — выше перекладины полетел мяч.

25 июля, 22:02

53-я минута. Оригинальный розыгрыш корнера у гостей — мяч попал в судью. В итоге спорный мяч.

25 июля, 22:01

52-я минута. Артем Максименко на бровке в борьбе с Жедсоном заработал право на угловой.

25 июля, 22:00

51-я минута. С улыбкой на лице играет Литвинов. Игра дается, счет нормальный.

25 июля, 21:59

50-я минута. Падение Рейны на подступах чужой штрафной — свисток рефери молчит. Умяров играл жестко, но в рамках правил.

25 июля, 21:58

48-я минута. Парада в чужой штрафной нашел Солари, но тому оперативно ударить не удалось. Быстро накрыли.

25 июля, 21:56

47-я минута. Сходу красно-белые заработали угловой. У Барко подача корнера получилась не лучшим образом.

25 июля, 21:55

46-я минута. Матч в Москве возобновился. Впереди второй тайм. Пока без замен.

25 июля, 21:38

«Спартак» после первого тайма обыгрывает «Родину»

45+3-я минута. 1:0 — итог первого тайма в пользу красно-белых. Единственный мяч забил Маркиньос. Счет мог быть и крупнее, если бы не надежная игра Сергея Волкова. Посмотрим, что изменится после перерыва.

25 июля, 21:37

45+2-я минута. Падение Рейны после стыка с Умяровым — свисток рефери молчит.

25 июля, 21:36

45+1-я минута. Волков на месте — очередной острый прострел был в его штрафной.

25 июля, 21:35

45-я минута. Две минуты добавлено к первому тайму.

25 июля, 21:34

44-я минута. Дятлов грамотно поставил корпус против Солари. Впрочем, лайнсмен зафиксировал вне игры.

25 июля, 21:33

43-я минута. Александр Максименко надежен! Не без труда он парировал мяч после удара в створ Тимошенко. Его на ударную позицию вывел другой Максименко — Артем.

25 июля, 21:31

41-я минута. На газоне в чужой штрафной Барко. Он уже собирался результативно пробить, но гости заблокировали. Сокол помешал.

25 июля, 21:30

40-я минута. Визуально легко в чужую штрафную проник Зобнин, а пробить забыл.

25 июля, 21:29

39-я минута. Желтая карточка показана Дятлову. Это результат грубой игры. Гости явно не поспевают за красно-белыми.

25 июля, 21:28

38-я минута. С подбора не получился удар у Жедсона — гораздо выше ворот пролетел мяч.

25 июля, 21:27

37-я минута. Второй можно было забивать, но Солари под острым углом не удалось послать мяч в створ. Хороший заброс при этом делал Маркиньос.

25 июля, 21:26

36-я минута. Работа для Волкова — Маркиньос несильно пробил головой из штрафной, голкипер бдителен.

25 июля, 21:25

35-я минута. Зобнин закидывал мяч вперед на Угальде, но тот оказался во вне игры.

25 июля, 21:22

33-я минута. Егорычев получил желтую карточку за грубую игру. Он Жедсона придержал за футболку, а потом и на газон повалил.

25 июля, 21:22

32-я минута. Судьи просмотрели угловой. Бакаев наносил удар и мяч явно попал в защитника.

25 июля, 21:21

31-я минута. Зобнин имел стопроцентный шанс, но с левой ноги из штрафной не попал в створ.

25 июля, 21:20

30-я минута. Рейна выполнил угловой, Тимошенко выиграл воздух, но в створ не попал.

25 июля, 21:19

30-я минута. Вердикт Шафеева: пенальти нет. Маркиньос сыграл в мяч. Будет лишь угловой.

25 июля, 21:18

29-я минута. Шафеев сам отправился смотреть видеоэпизод с участием Маркиньоса и Максименко.

25 июля, 21:18

28-я минута. ВАР, впрочем, вступил в игру. Возможно, Маркиньос перед тем, как зацепить Максименко сперва сыграл в мяч.

25 июля, 21:17

27-я минута. Пенальти в ворота красно-белых. Это Артем Максименко справа зацепился за мяч, вошел в штрафную и вынудил сбить себя Маркиньоса.

25 июля, 21:16

26-я минута. Падение Угальде в чужой штрафной — пенальти нет, а мяч в руках сыгравшего на выходе Волкова.

25 июля, 21:15

25-я минута. Посмотрим, как гости отреагируют на пропущенный мяч. Нужно им искать счастье в атаке.

25 июля, 21:15

Маркиньос открыл счет в матче «Спартака» с «Родиной»

24-я минута. ГОООЛ! 1:0. Волков не железный, пропустил. Маркиньосу удался обводящий удар в правый нижний угол с метров 22-х.

25 июля, 21:13

24-я минута. Солари проник в штрафную справа, выдал пас на Угальде, который снова пробил в Волкова.

25 июля, 21:13

23-я минута. Красно-белые давят по полной программе. Из логики игры назревает гол в ворота гостей.

25 июля, 21:12

22-я минута. Волков выручает гостей от верной беды. Из штрафной теперь уже бил Угальде.

25 июля, 21:11

21-я минута. Опасно! Немного не хватило Барко для гола. Он при входе в штрафную пробил — едва в правый нижний угол не попал.

25 июля, 21:10

20-я минута. Момент у других ворот. Бакаев в результате скорости и обыгрыша вошел в штрафную, пробил с носка — Александр Максименко выручил.

25 июля, 21:09

19-я минута. Момент у Зобнина, но Роман с нулевого угла не сумел прошить Волкова.

25 июля, 21:08

18-я минута. Есть один фол в нападении. На этот раз от Маркиньоса — близ угла чужой штрафной. Толчок.

25 июля, 21:07

17-я минута. Рейна после розыгрыша выполнил подачу — Парада вынес мяч из штрафной.

25 июля, 21:06

17-я минута. Бабич сфолил на собственной половине поля. Метров 35 до ворот.

25 июля, 21:05

16-я минута. Барко неудачно исполнил угловой удар — мяч в сетке, но с внешней стороны.

25 июля, 21:04

15-я минута. Фищенко придержал за футболку Умярова. Карточки нет, но есть беседа с рефери.

25 июля, 21:04

14-я минута. Опасно! Справа ситуацию обострил Солари, затем Жедсон прострелил с нулевого угла — мяч оказался у защищающихся.

25 июля, 21:02

12-я минута. Умяров закинул мяч в штрафную — Егорычев перевел его за лицевую. А тут уже будет угловой.

25 июля, 21:01

11-я минута. Зобнин слева заработал право на аут. Сопернику удалось избежать углового.

25 июля, 20:59

10-я минута. Удар в створ в исполнении Бакаева — Александр Максименко надежен.

25 июля, 20:59

9-я минута. Сокол в собственной штрафной заблокировал удар Маркиньоса.

25 июля, 20:58

8-я минута. Артем Максименко цепок на чужой половине поля, мяч отобрал, но партнер допустил потерю.

25 июля, 20:57

7-я минута. Маркиньос оказался во вне игры при попытке открыться слева.

25 июля, 20:56

6-я минута. Маркиньос с метров 30-ти закидывал мяч в штрафную — он стал добычей вратаря Волкова.

25 июля, 20:55

5-я минута. Артем Максименко сфолил в чужой штрафной, придержав за футболку Умярова.

25 июля, 20:54

4-я минута. Пока мяч не задерживается в центре поля. Контратаку развили гости снова. Артем Максименко с правого полуфланга проник в штрафную и пробил в дальний угол — другой Александр Максименко перевел мяч на угловой.

25 июля, 20:53

3-я минута. Бакаев неплох в атаке — слева разогнался, пытался пройти в штрафную, но уперся в соперника.

25 июля, 20:52

2-я минута. Фол в атаке при розыгрыше стандарта. Бакаев оказался на газоне в борьбе за позицию с тем же Солари.

25 июля, 20:51

2-я минута. По атаке выдали команды на старте матча. Сейчас атаковали хозяева и стараниями Солари заработали угловой.

25 июля, 20:50

Матч «Спартака» и «Родины» начался

1-я минута. Поехали! Московское дерби стартовало. С центра поля мяч в игру ввели футболисты «Спартака».

25 июля, 20:48

Легендарный тренер красно-белых Олег Романцев нанесет первый символический удар в этом дерби.

25 июля, 20:42

Футболисты обеих команд выходят на поле. Скоро будем слушать гимн России, открытие чемпионата.

25 июля, 20:06

Стартовый состав «Родины» на дерби со «Спартаком»

Стартовый состав: Волков, Мещанинов, Дятлов, Крижан, Сокол, Егорычев, Фищенко, Рейна, Бакаев, Максименко, Тимошенко.

Запасные: Айдаров, Свинов, Гогличидзе, Шандинцев, Тананеев, Бессмертный, Посо, Ушатов, Мусаев, Гордюшенко, Абдусаламов, Сиссоко.

25 июля, 20:05

Стартовый состав «Спартака» на матч с «Родиной»

Стартовый состав: Максименко, Бабич, Парада, Литвинов, Барко, Солари, Маркиньос, Умяров, Зобнин, Фернандеш, Угальде.

Запасные: Помазун, Довбня, Джику, Саусь, Дмитриев, Хлусевич, Денисов, Массалыга, Пруцев, Мартинс, Сорокин, Гарсия.

25 июля, 08:45

«Спартак» — «Родина»: потери

Из-за дисквалификаций предстоящий матч пропустят защитник «Спартака» Кристофер Ву и форвард «Родины» Артур Гарибян.

25 июля, 08:40

«Спартак» — «Родина»: личные встречи

В истории российского футбола команды встречались дважды. В сентябре 2020 года красно-белые крупно победили в Кубке России со счетом 5:1. В июле 2025-го в товарищеской встрече «Спартак» одержал минимальную победу — 2:1.

25 июля, 08:35

Форма «Родины» в товарищеских матчах

Команда Хуана Диаса летом сыграла вничью с «Локомотивом» (0:0), «Спартаком» из Суботицы (2:2), с «Пролетером» (0:0), а также с «Маккаби» из Петах-Тиквы (3:3). Кроме того, «Родина» крупно проиграла «Акрону» (0:5) и победила «Чукарички» (2:1).

25 июля, 08:30

Форма «Спартака» в товарищеских матчах

Летом красно-белые провели четыре товарищеских игры. Москвичи победили костромских одноклубников (1:0) и «Крылья Советов» (3:2), сыграли вничью с «Рубином» (0:0) и уступили «Локомотиву» (0:2).

25 июля, 08:25

Где смотреть трансляцию матча «Спартак» — «Родина»

Дерби «Спартака» и «Родины» в прямом эфире покажет тематический канал «Матч Премьер». «СЭ» проведет текстовую трансляцию игры.

25 июля, 08:20

Дата, место и время начала матча «Спартак» — «Родина»

Матч команд Хуана Карлоса Карседо и Хуана Диаса состоится в субботу, 25 июля, в Москве на «Лукойл Арене». Стартовый свисток прозвучит в 20.45 по московскому времени.

25 июля, 08:15

В субботу, 25 июля, в первом туре премьер-лиги «Спартак» сыграет с «Родиной».

Красно-белые уже начали сезон. Неделю назад в Нижнем Новгороде команда Хуана Карлоса Карседо потерпела обидное поражение от «Зенита» в матче за Суперкубок России (1:1, пенальти 2:4). «Родине» предстоит дебют в элите российского футбола.

И не сказать, чтобы «Родина» серьезно усилилась. Главный успех Хуана Диаса — сохранение костяка, который занял первое место в Первой лиге. Из приобретений можно отметить выкуп прав у «Акрона» на вратаря Сергея Волкова, аренду у «Локомотива» перспективного полузащитника Арсения Гердта и покупку испанца Икера Позо, игравшего в молодежных командах «Реала» и «Ман Сити».

У «Спартака» — почти трансферный штиль. Новобранец пока один — защитник Виктор Парада из «Алавеса». Покинули красно-белых защитники Олег Рябчук и Илья Самошников, атакующий полузащитник Тео Бонгонда и нападающий Антон Заболотный.

«СЭ» будет подробно следить за игрой «Спартак» — «Родина». Присоединяйтесь!

Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
10
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
11
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
12
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 12 1 3
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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