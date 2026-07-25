«Спартак» — «Родина»: судья отменил пенальти в пользу гостей после просмотра видеоповтора

Главный арбитр матча 1-го тура РПЛ «Спартак» — «Родина» Рафаэль Шафеев отменил пенальти в ворота красно-белых.

На 27-й минуте судья назначил 11-метровый за фол полузащитника «Спартака» Маркиньоса в своей штрафной, однако после просмотра видеоповтора Шафеев изменил свое решение и назначил угловой. Арбитр объявил, что Маркиньос сыграл в мяч.

Игра проходит в Москве на «Лукойл Арене». «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Родина».