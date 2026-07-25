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25 июля, 21:10

Николаев считает, что 24-летнему Заике будет тяжело судить в РПЛ: «Бегают миллионеры, которые старше тебя»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев в комментарии для «СЭ» оценил дебют 24-летнего судьи Матвея Заики в РПЛ.

В субботу, 25 июля Заика провел матч 1-го тура РПЛ «Динамо» — «Крылья Советов» в статусе главного арбитра.

«Конечно, тяжело психологически в таком возрасте управлять игроками. Бегают миллионеры, которые старше тебя. Как ты ими будешь управлять? Это сложно. Нужен опыт. Нужно обрасти мясом. Приходить в премьер-лигу надо, когда тебя уже знают. У Матвея еще даже лицо ребенка. Конечно, ему будет непросто. За него переживаем. Будем смотреть, как будет дальше, насколько ему будут доверять», — сказал Николаев «СЭ».

Матвей Заика стал самым молодым главным судьей в истории РПЛ.

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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 5-0 3
2
 Спартак 1 1 0 0 3-0 3
3
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
4
 Оренбург 1 1 0 0 2-1 3
5
 ЦСКА 1 1 0 0 2-1 3
6
 Динамо Мх 1 1 0 0 2-1 3
7
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
8
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
9
 Кр. Советов 1 0 1 0 0-0 1
10
 Динамо 1 0 1 0 0-0 1
11
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
12
 Ростов 1 0 0 1 1-2 0
13
 Балтика 1 0 0 1 1-2 0
14
 Рубин 1 0 0 1 1-3 0
15
 Родина 1 0 0 1 0-3 0
16
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31.07 20:00 Родина – Ростов - : -
1.08 14:00 Акрон – Рубин - : -
1.08 16:15 ЦСКА – Кр. Советов - : -
1.08 18:30 Динамо Мх – Локомотив - : -
1.08 20:45 Балтика – Динамо - : -
2.08 16:00 Оренбург – Зенит - : -
2.08 18:15 Краснодар – Факел - : -
2.08 20:30 Ахмат – Спартак - : -
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Г
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