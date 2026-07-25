Николаев считает, что 24-летнему Заике будет тяжело судить в РПЛ: «Бегают миллионеры, которые старше тебя»

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев в комментарии для «СЭ» оценил дебют 24-летнего судьи Матвея Заики в РПЛ.

В субботу, 25 июля Заика провел матч 1-го тура РПЛ «Динамо» — «Крылья Советов» в статусе главного арбитра.

«Конечно, тяжело психологически в таком возрасте управлять игроками. Бегают миллионеры, которые старше тебя. Как ты ими будешь управлять? Это сложно. Нужен опыт. Нужно обрасти мясом. Приходить в премьер-лигу надо, когда тебя уже знают. У Матвея еще даже лицо ребенка. Конечно, ему будет непросто. За него переживаем. Будем смотреть, как будет дальше, насколько ему будут доверять», — сказал Николаев «СЭ».

Матвей Заика стал самым молодым главным судьей в истории РПЛ.