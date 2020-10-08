«Спартак» ищет болельщика, повесившего баннер с руной в память о Тесаке

Гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал решение Контрольно-дисциплинарного комитета РФС наказать клуб за несогласованный баннер с недопустимой символикой на матче 10-го тура Тинькофф-РПЛ против «Зенита» в Москве (1:1).

КДК за это нарушение условно закрыл на одну встречу фан-сектор красно-белых, на котором был вывешено полотно. На баннере, посвященном Максиму Марцинкевичу (был известен как Тесак), была нанесена руна.

«Мы работаем над тем, чтобы найти человека, — приводит слова Газизова «Чемпионат.com». — Эта руна провисела всего две минуты. Человек повесил и убежал. Служба безопасности быстро ее убрала, но факт наличия руны не скрываем. Что касается суда, тут без комментариев».

Сегодня Тушинский районный суд назначил дату рассмотрения административного дела о грубых нарушениях мер борьбы с распространением коронавирусной инфекции во время матча «Спартак» — «Зенит». Вчера управление Роспотребнадзора по Москве сообщило об итогах расследования по данному факту: на генерального директора и юридическое лицо АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» составлены протоколы по ч.2 ст.6.3. КОАП РФ. Административные материалы были направлены в Тушинский районный суд, который проведет заседание 12 октября.

Административное наказание по указанной статье предусматривает для должностных лиц штраф от 50 тысяч до 150 тысяч рублей, для юридических лиц — от 200 тысяч до 500 тысяч рублей либо административное приостановление деятельности до 90 суток.