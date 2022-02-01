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Сегодня, 14:13

«Спартак» проведет заключительный сбор в Турции или в Сочи

Екатерина Савостина
Корреспондент

«Спартак» может провести третий зимний сбор в Турции или в Сочи, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, сбор продлится до 20-21 февраля. Потом команда вернется в Москву.

«Спартак» завершил первый зимний сбор в Дубае 29 января. 1 февраля там же стартовал второй учебно-тренировочный сбор команды.

«Спартак» с 23 очками занимает 9-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ после 18 туров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/spartak-tretij-sbor-provedet-v-turtsii-ili-v-sochi/
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2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
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 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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П
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