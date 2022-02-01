«Спартак» проведет заключительный сбор в Турции или в Сочи

«Спартак» может провести третий зимний сбор в Турции или в Сочи, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, сбор продлится до 20-21 февраля. Потом команда вернется в Москву.

«Спартак» завершил первый зимний сбор в Дубае 29 января. 1 февраля там же стартовал второй учебно-тренировочный сбор команды.

«Спартак» с 23 очками занимает 9-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ после 18 туров.