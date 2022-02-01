Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 14:27

«Локомотив» начал второй сбор в Испании

Игроки «Локомотива» приступили ко второму сбору в Марбелье
Виктория Кравченко

Пресс-служба «Локомотива» сообщила, что команда в испанской Марбелье приступила ко второму зимнему сбору. Подготовка продлится 19 февраля.

Ко второму сбору приступили следующие футболисты:

Вратари: Гильерме, Худяков, Савин, Матюнин.

Защитники: Пабло, Едвай, Черный, Ротенберг, Магкеев, Мампасси, Рыбус, Живоглядов, Ненахов, Тикнизян.

Полузащитники: Баринов, Жемалетдинов, Марадишвили, Миранчук, Бека Бека, Рыбчинский, Керк, Куликов, Борисенко, Петров, Бабкин.

Нападающие: Кухта, Хлынов, Изидор.

После 18 туров РПЛ «Локомотив» набрал 28 очков и расположился на 6-м месте.

Источник: https://www.fclm.ru/ru/
ФК Локомотив (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Как человек в черном решил судьбу олимпийского золота. Мистическая история из прошлого
Реклама
Материалы сюжета: Зима РПЛ-2021/22: трансферы, сборы и матчи клубов
«Спартак» проведет заключительный сбор в Турции или в Сочи
«Ньюкасл» и «Ювентус» взорвали рынок. РПЛ уже обошла по тратам Францию и Германию
«Шатов готов был и бесплатно играть за наш клуб». Иванов — о возвращении игрока в «Урал»
Общая сумма трансфера Мартинса в «Спартак» не превысит 7 миллионов
Иванов о возвращении Шатова: «Всегда говорил, что будем рады видеть его в «Урале»
Мартинс — в «Спартаке», Чалов уйдет в «Базель», Эриксен стал игроком «Брентфорда»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Спартак» проведет заключительный сбор в Турции или в Сочи
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости