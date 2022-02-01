«Локомотив» начал второй сбор в Испании

Игроки «Локомотива» приступили ко второму сбору в Марбелье

Пресс-служба «Локомотива» сообщила, что команда в испанской Марбелье приступила ко второму зимнему сбору. Подготовка продлится 19 февраля.

Ко второму сбору приступили следующие футболисты:

Вратари: Гильерме, Худяков, Савин, Матюнин.

Защитники: Пабло, Едвай, Черный, Ротенберг, Магкеев, Мампасси, Рыбус, Живоглядов, Ненахов, Тикнизян.

Полузащитники: Баринов, Жемалетдинов, Марадишвили, Миранчук, Бека Бека, Рыбчинский, Керк, Куликов, Борисенко, Петров, Бабкин.

Нападающие: Кухта, Хлынов, Изидор.

После 18 туров РПЛ «Локомотив» набрал 28 очков и расположился на 6-м месте.