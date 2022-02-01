Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал подписание контракта с хавбеком Олегом Шатовым.

«Сложно судить, насколько Шатов изменился по сравнению с тем периодом, когда он начинал в «Урале». Я с ним общался все это время. Это мой второй ребенок. Для меня Шатов как и был мальчишкой в 2007 году, так навсегда им и останется. Олег стал намного опытнее, добился больших высот, ведь он играл и на чемпионате мира. Дай бог, чтобы ему позволяли выходить на поле и здоровье не подводило. Он не для того приезжает в родной город, чтобы играть спустя рукава. Шатов готов был и бесплатно выступать за наш клуб. Но бесплатно уже мы не можем себе его позволить. У него же семья есть», — сказал Иванов «СЭ».

Ранее, 1 февраля, стало известно о возвращении футболиста в уральский клуб. Помимо «Урала» и «Рубина», Шатов также играл за «Анжи», «Зенит» и «Краснодар». В составе сборной России он выступал с 2012 по 2016 год.

«Урал» после 18 туров РПЛ занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 19 очков.