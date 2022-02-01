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«Шатов готов был и бесплатно играть за наш клуб». Иванов — о возвращении игрока в «Урал»

Президент «Урала» Григорий Иванов отреагировал на возвращение Олега Шатова
Микеле Антонов

Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал подписание контракта с хавбеком Олегом Шатовым.

«Сложно судить, насколько Шатов изменился по сравнению с тем периодом, когда он начинал в «Урале». Я с ним общался все это время. Это мой второй ребенок. Для меня Шатов как и был мальчишкой в 2007 году, так навсегда им и останется. Олег стал намного опытнее, добился больших высот, ведь он играл и на чемпионате мира. Дай бог, чтобы ему позволяли выходить на поле и здоровье не подводило. Он не для того приезжает в родной город, чтобы играть спустя рукава. Шатов готов был и бесплатно выступать за наш клуб. Но бесплатно уже мы не можем себе его позволить. У него же семья есть», — сказал Иванов «СЭ».

Ранее, 1 февраля, стало известно о возвращении футболиста в уральский клуб. Помимо «Урала» и «Рубина», Шатов также играл за «Анжи», «Зенит» и «Краснодар». В составе сборной России он выступал с 2012 по 2016 год.

«Урал» после 18 туров РПЛ занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 19 очков.

Олег Шатов
ФК Урал
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 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

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