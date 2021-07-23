Кафанов считает, что у Комличенко будет запредельная мотивация на матч с «Динамо»
Тренер «Ростова» Виталий Кафанов поделился ожиданиями от матча с «Динамо» в первом туре Тинькофф РПЛ.
«Как сыграет Комличенко? Игра покажет, - сказал Кафанов в эфире канала «Матч премьер». - Если есть возможность, тренеры всегда ставят игроков против своих бывших команд. Хотя игроки обычно говорят, что у них нет особой мотивации на такие игры, я думаю, что у Коли она будет запредельная. Травмы у Соу и Норманна серьезные. Очень хотим, чтобы они восстановились как можно скорее».
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпина пропускает матч из-за дисквалификации.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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