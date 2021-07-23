Дубль Ларина помог молодежной команде «Локомотива» обыграть «Краснодар»
«Локомотив» победил «Краснодар» (3:0) в матче первого тура молодежного первенства России. Дубль в составе «Локо» сделал Алексей Ларин.
Молодежные команды
1-й тур
«Локомотив — мол.» (Москва) — «Краснодар — мол.» (Краснодар) — 3:0 (1:0)
Голы: Ларин, 4 (1:0). Ларин, 60 (2:0). Морозов, 76 (3:0).
Судья: Чембулатов (Кострома).
23 июля. Москва. Стадион «Сапсан Арена».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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