«Спартак» пожелал здоровья певице МакSим

«Спартак» после поражения от «Рубина» (0:1) в первом туре Тинькофф РПЛ пожелал здоровья певице МакSим. Сообщение опубликовано в официальном Twitter клуба.

«Город, где все началось. Здоровья, МакSим!» — говорится в сообщении.

Певица была подключена к аппарату ИВЛ 19 июня. Все это время она находится в искусственной коме в тяжелом состоянии, при этом тест на коронавирус у нее был отрицательным.

Песня МакSим «Знаешь ли ты» пользуется популярностью у болельщиков красно-белых, поющих ее на домашних матчах клуба.