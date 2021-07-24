«Спартак» пожелал здоровья певице МакSим
23:02
«Спартак» после поражения от «Рубина» (0:1) в первом туре Тинькофф РПЛ пожелал здоровья певице МакSим. Сообщение опубликовано в официальном Twitter клуба.
Город, где всё началось.— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) July 24, 2021
Здоровья, МакSим! pic.twitter.com/WMlnDWu5DJ
«Город, где все началось. Здоровья, МакSим!» — говорится в сообщении.
Певица была подключена к аппарату ИВЛ 19 июня. Все это время она находится в искусственной коме в тяжелом состоянии, при этом тест на коронавирус у нее был отрицательным.
Песня МакSим «Знаешь ли ты» пользуется популярностью у болельщиков красно-белых, поющих ее на домашних матчах клуба.
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