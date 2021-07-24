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«Спартак» впервые за семь лет проиграл в Казани

23:01
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В матче первого тура чемпионата России-2021/22 «Спартак» в Казани уступил «Рубину». Это уже вторая подряд неудача красно-белых в противостоянии с казанцами. Предыдущая победа волжан в Казани состоялась еще во время работы Рината Билялетдинова — весной 2014 года. После этого москвичи выдали 13-матчевую серию без неудач и уступили на «Открытие Банк Арене».

Последние 16 матчей «Спартака» с «Рубином»

Дата

Город

Тренер «Спартака»

Тренер «Рубина»

Счет

20.04.2014

Казань

Дмитрий Гунько

Ринат Билялетдинов

1:2

01.08.2014

Казань

Мурат Якин

Ринат Билялетдинов

4:0

26.04.2015

Москва

Мурат Якин

Ринат Билялетдинов

1:0

03.08.2015

Москва

Дмитрий Аленичев

Ринат Билялетдинов

1:0

30.11.2015

Казань

Дмитрий Аленичев

Валерий Чалый

2:2

13.08.2016

Казань

Массимо Каррера

Хавьер Грасия

1:1

05.12.2016

Москва

Массимо Каррера

Хавьер Грасия

2:1

09.09.2017

Москва

Массимо Каррера

Курбан Бердыев

1:0

17.03.2018

Казань

Массимо Каррера

Курбан Бердыев

2:1

29.10.2018

Казань

Рауль Рианчо

Курбан Бердыев

1:1

29.04.2019

Москва

Олег Кононов

Курбан Бердыев

1:1

19.10.2019

Москва

Доменико Тедеско

Роман Шаронов

0:0

22.07.2020

Казань

Доменико Тедеско

Леонид Слуцкий

2:1

20.09.2020

Казань

Доменико Тедеско

Леонид Слуцкий

2:0

28.02.2021

Москва

Доменико Тедеско

Леонид Слуцкий

0:2

24.07.2021

Казань

РуйВитория

Леонид Слуцкий

0:1

Итого: +8=5-3, мячи 21-13.

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Кирилл Бурдаков все материалы автора

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