«Спартак» впервые за семь лет проиграл в Казани

В матче первого тура чемпионата России-2021/22 «Спартак» в Казани уступил «Рубину». Это уже вторая подряд неудача красно-белых в противостоянии с казанцами. Предыдущая победа волжан в Казани состоялась еще во время работы Рината Билялетдинова — весной 2014 года. После этого москвичи выдали 13-матчевую серию без неудач и уступили на «Открытие Банк Арене».

Последние 16 матчей «Спартака» с «Рубином»

Дата Город Тренер «Спартака» Тренер «Рубина» Счет 20.04.2014 Казань Дмитрий Гунько Ринат Билялетдинов 1:2 01.08.2014 Казань Мурат Якин Ринат Билялетдинов 4:0 26.04.2015 Москва Мурат Якин Ринат Билялетдинов 1:0 03.08.2015 Москва Дмитрий Аленичев Ринат Билялетдинов 1:0 30.11.2015 Казань Дмитрий Аленичев Валерий Чалый 2:2 13.08.2016 Казань Массимо Каррера Хавьер Грасия 1:1 05.12.2016 Москва Массимо Каррера Хавьер Грасия 2:1 09.09.2017 Москва Массимо Каррера Курбан Бердыев 1:0 17.03.2018 Казань Массимо Каррера Курбан Бердыев 2:1 29.10.2018 Казань Рауль Рианчо Курбан Бердыев 1:1 29.04.2019 Москва Олег Кононов Курбан Бердыев 1:1 19.10.2019 Москва Доменико Тедеско Роман Шаронов 0:0 22.07.2020 Казань Доменико Тедеско Леонид Слуцкий 2:1 20.09.2020 Казань Доменико Тедеско Леонид Слуцкий 2:0 28.02.2021 Москва Доменико Тедеско Леонид Слуцкий 0:2 24.07.2021 Казань РуйВитория Леонид Слуцкий 0:1

Итого: +8=5-3, мячи 21-13.