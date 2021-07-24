«Спартак» впервые за семь лет проиграл в Казани
В матче первого тура чемпионата России-2021/22 «Спартак» в Казани уступил «Рубину». Это уже вторая подряд неудача красно-белых в противостоянии с казанцами. Предыдущая победа волжан в Казани состоялась еще во время работы Рината Билялетдинова — весной 2014 года. После этого москвичи выдали 13-матчевую серию без неудач и уступили на «Открытие Банк Арене».
Последние 16 матчей «Спартака» с «Рубином»
|
Дата
|
Город
|
Тренер «Спартака»
|
Тренер «Рубина»
|
Счет
|
20.04.2014
|
Казань
|
Дмитрий Гунько
|
Ринат Билялетдинов
|
1:2
|
01.08.2014
|
Казань
|
Мурат Якин
|
Ринат Билялетдинов
|
4:0
|
26.04.2015
|
Москва
|
Мурат Якин
|
Ринат Билялетдинов
|
1:0
|
03.08.2015
|
Москва
|
Дмитрий Аленичев
|
Ринат Билялетдинов
|
1:0
|
30.11.2015
|
Казань
|
Дмитрий Аленичев
|
Валерий Чалый
|
2:2
|
13.08.2016
|
Казань
|
Массимо Каррера
|
Хавьер Грасия
|
1:1
|
05.12.2016
|
Москва
|
Массимо Каррера
|
Хавьер Грасия
|
2:1
|
09.09.2017
|
Москва
|
Массимо Каррера
|
Курбан Бердыев
|
1:0
|
17.03.2018
|
Казань
|
Массимо Каррера
|
Курбан Бердыев
|
2:1
|
29.10.2018
|
Казань
|
Рауль Рианчо
|
Курбан Бердыев
|
1:1
|
29.04.2019
|
Москва
|
Олег Кононов
|
Курбан Бердыев
|
1:1
|
19.10.2019
|
Москва
|
Доменико Тедеско
|
Роман Шаронов
|
0:0
|
22.07.2020
|
Казань
|
Доменико Тедеско
|
Леонид Слуцкий
|
2:1
|
20.09.2020
|
Казань
|
Доменико Тедеско
|
Леонид Слуцкий
|
2:0
|
28.02.2021
|
Москва
|
Доменико Тедеско
|
Леонид Слуцкий
|
0:2
|
24.07.2021
|
Казань
|
РуйВитория
|
Леонид Слуцкий
|
0:1
Итого: +8=5-3, мячи 21-13.
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