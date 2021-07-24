Гендиректор «Рубина»: «Игра со «Спартаком» была равная, результат мог быть любой»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал результат матча первого тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (1:0).

— Были сомнения по результату в перерыве?

— Результат мог быть любой. У меня не было переживаний, играли довольно хорошо. Игра, на мой взгляд, была равная.

— Что изменилось за 10 дней?

У нас было мало защитников, тогда мы пробовали Нижегородова. Тогда играли игроки ротации, что-то пробовали. Сегодня вышли в полной боевой готовности, показали результат.

— Как вам игра Самошникова?

Он хороший футболист, думаю, что он будет только прибавлять. Молодец, рады за него, — сказал Сайманов.

В следующем туре «Рубин» на выезде сыграет с тульским «Арсеналом», а «Спартак» в Самаре встретится с «Крыльями Советов».