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«Спартак» потерпел 10-е крупное домашнее поражение в истории чемпионата России

21:51
Доменико Тедеско. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Доменико Тедеско. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В 26-м туре Тинькофф-РПЛ «Уфа» в гостях обыграла «Спартак» со счетом 3:0. Этот домашний разгром стал для красно-белых 10-м в истории чемпионата России и третьим — на «Открытие банк Арене».

Ранее на новом стадионе хозяев крупно обыгрывали только ЦСКА в 2015 году (4:0) и «Ростов» в 2019 (4:1).

(Денис Аль-Юсифи)

Самые крупные домашние поражения «Спартака» в чемпионате России

Дата

Стадион

Соперник

Счет

Разность

12.07.2008

Лужники

ЦСКА

1:5

-4

25.11.2012

Лужники

Динамо

1:5

-4

17.05.2015

Открытие банк Арена

ЦСКА

0:4

-4

02.08.2003

Лужники

Локомотив

2:5

-3

08.12.2019

Открытие банк Арена

Ростов

1:4

-3

01.05.2004

РЖД Арена

Зенит

0:3

-3

21.04.2002

Лужники

ЦСКА

0:3

-3

30.08.2009

Лужники

Рубин

0:3

-3

22.04.2012

Лужники

Анжи

0:3

-3

18.04.2021

Открытие банк Арена

Уфа

0:3

-3

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