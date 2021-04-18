«Спартак» потерпел 10-е крупное домашнее поражение в истории чемпионата России
В 26-м туре Тинькофф-РПЛ «Уфа» в гостях обыграла «Спартак» со счетом 3:0. Этот домашний разгром стал для красно-белых 10-м в истории чемпионата России и третьим — на «Открытие банк Арене».
Ранее на новом стадионе хозяев крупно обыгрывали только ЦСКА в 2015 году (4:0) и «Ростов» в 2019 (4:1).
(Денис Аль-Юсифи)
Самые крупные домашние поражения «Спартака» в чемпионате России
|
Дата
|
Стадион
|
Соперник
|
Счет
|
Разность
|
12.07.2008
|
Лужники
|
ЦСКА
|
1:5
|
-4
|
25.11.2012
|
Лужники
|
Динамо
|
1:5
|
-4
|
17.05.2015
|
Открытие банк Арена
|
ЦСКА
|
0:4
|
-4
|
02.08.2003
|
Лужники
|
Локомотив
|
2:5
|
-3
|
08.12.2019
|
Открытие банк Арена
|
Ростов
|
1:4
|
-3
|
01.05.2004
|
РЖД Арена
|
Зенит
|
0:3
|
-3
|
21.04.2002
|
Лужники
|
ЦСКА
|
0:3
|
-3
|
30.08.2009
|
Лужники
|
Рубин
|
0:3
|
-3
|
22.04.2012
|
Лужники
|
Анжи
|
0:3
|
-3
|
18.04.2021
|
Открытие банк Арена
|
Уфа
|
0:3
|
-3
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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