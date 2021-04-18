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«Спартак» пропустил в 10-м матче РПЛ подряд. Более продолжительные серии были всего дважды

21:55
18 апреля. Москва. «Спартак» — «Уфа» - 0:3. Третий гол в ворота Александра Максименко. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
18 апреля. Москва. «Спартак» — «Уфа» - 0:3. Третий гол в ворота Александра Максименко. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Спартак» во встрече 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» (0:3) продлил свою серию с пропущенными голами в чемпионате России до 10 матчей. В последний раз команда Доменико Тедеско не позволила отличиться «Ротору» в 16-м туре (2:0).

В последний раз подобная серия была в сезоне-2018/19, когда красно-белых тренировали Массимо Каррера и Олег Кононов, а в большем количестве матчей кряду «Спартак» позволял своим соперникам отличаться только дважды — в 1994-1995 годах при Олеге Романцеве (13) и в 2003-м при том же Романцеве и Андрее Чернышове (15).

(Денис Аль-Юсифи)

Самые длинные серии «Спартака» с пропущенными голами в чемпионате России

Сезон

Тренер

Игры

Мячи

2003

Олег Романцев, Андрей Чернышов

15

21-24

1994-1995

Олег Романцев

13

23-18

2018/19

Массимо Каррера, Олег Кононов

10

11-16

2020/21

Доменико Тедеско

10

22-15

1997

Олег Романцев

9

25-14

2012/13

Унаи Эмери

9

13-18

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