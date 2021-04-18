«Спартак» пропустил в 10-м матче РПЛ подряд. Более продолжительные серии были всего дважды
«Спартак» во встрече 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» (0:3) продлил свою серию с пропущенными голами в чемпионате России до 10 матчей. В последний раз команда Доменико Тедеско не позволила отличиться «Ротору» в 16-м туре (2:0).
В последний раз подобная серия была в сезоне-2018/19, когда красно-белых тренировали Массимо Каррера и Олег Кононов, а в большем количестве матчей кряду «Спартак» позволял своим соперникам отличаться только дважды — в 1994-1995 годах при Олеге Романцеве (13) и в 2003-м при том же Романцеве и Андрее Чернышове (15).
(Денис Аль-Юсифи)
Самые длинные серии «Спартака» с пропущенными голами в чемпионате России
|
Сезон
|
Тренер
|
Игры
|
Мячи
|
2003
|
Олег Романцев, Андрей Чернышов
|
15
|
21-24
|
1994-1995
|
Олег Романцев
|
13
|
23-18
|
2018/19
|
Массимо Каррера, Олег Кононов
|
10
|
11-16
|
2020/21
|
Доменико Тедеско
|
10
|
22-15
|
1997
|
Олег Романцев
|
9
|
25-14
|
2012/13
|
Унаи Эмери
|
9
|
13-18
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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