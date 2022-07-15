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Сегодня, 13:25

«Спартак» попросил начать матч с «Ахматом» с минуты молчания в память о Козлове

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Читать «СЭ» в
Александр Козлов.
Фото Татьяна Дорогутина

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что клуб попросил начать матч первого тура РПЛ против «Ахмата» с минуты молчания в память об ушедшем из жизни бывшем форварде красно-белых Александре Козлове.

«Мы попросили начать завтрашний матч с минуты молчания. Игроки и клуб готовы помочь материально семье Саши», — сказал Зеленов «СЭ».

О смерти 29-летнего Козлова стало известно 15 июля. По информации «СЭ», у него оторвался тромб.

Козлов является воспитанником красно-белых. Он провел за «Спартак» 28 матчей, в которых забил один гол.

Матч «Ахмат» — «Спартак» пройдет 16 июля в Грозном.

Александр Козлов
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Зеленов
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