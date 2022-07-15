«Спартак» попросил начать матч с «Ахматом» с минуты молчания в память о Козлове
Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что клуб попросил начать матч первого тура РПЛ против «Ахмата» с минуты молчания в память об ушедшем из жизни бывшем форварде красно-белых Александре Козлове.
«Мы попросили начать завтрашний матч с минуты молчания. Игроки и клуб готовы помочь материально семье Саши», — сказал Зеленов «СЭ».
О смерти 29-летнего Козлова стало известно 15 июля. По информации «СЭ», у него оторвался тромб.
Козлов является воспитанником красно-белых. Он провел за «Спартак» 28 матчей, в которых забил один гол.
Матч «Ахмат» — «Спартак» пройдет 16 июля в Грозном.
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|0
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|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
|0
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|0
|0
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30 тур
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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