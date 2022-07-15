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«Факел» выразил соболезнования в связи со смертью 29-летнего Козлова

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Пресс-служба «Факела» выразила соболезнования близким экс-нападающего команды Александра Козлова.

15 июля стало известно, что Козлов скончался в возрасте 29 лет. По информации «СЭ», у игрока оторвался тромб.

«Сегодня ушел из жизни 29-летний футболист Александр Козлов. Он выступал за наш клуб в сезоне-2016/17. Выражаем самые искренние соболезнования родным и близким игрока. Мы будем помнить тебя, Саша...» — говорится в сообщении.

Козлов является воспитанником красно-белых. Он провел за «Спартак» 28 матчей, в которых забил один гол и сделал две голевые передачи.

Александр Козлов
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
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