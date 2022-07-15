«Факел» выразил соболезнования в связи со смертью 29-летнего Козлова
Пресс-служба «Факела» выразила соболезнования близким экс-нападающего команды Александра Козлова.
15 июля стало известно, что Козлов скончался в возрасте 29 лет. По информации «СЭ», у игрока оторвался тромб.
«Сегодня ушел из жизни 29-летний футболист Александр Козлов. Он выступал за наш клуб в сезоне-2016/17. Выражаем самые искренние соболезнования родным и близким игрока. Мы будем помнить тебя, Саша...» — говорится в сообщении.
Козлов является воспитанником красно-белых. Он провел за «Спартак» 28 матчей, в которых забил один гол и сделал две голевые передачи.
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|Динамо
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4
|Краснодар
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|0-0
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5
|ЦСКА
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|0
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|0-0
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6
|Локомотив
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|0
|0
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|Ахмат
|0
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8
|Кр. Советов
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|0
|0
|0-0
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9
|Ростов
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|0
|0
|0-0
|0
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10
|Спартак
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|0
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|0-0
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11
|Н. Новгород
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|0-0
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12
|Урал
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|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
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|0-0
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15
|Факел
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16
|Оренбург
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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