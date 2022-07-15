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Сегодня, 13:27

CAS отклонил апелляции российских клубов на решение УЕФА об отстранении от еврокубков

Виктория Кравченко
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Спортивный арбитражный суд отклонил апелляции «Зенита», «Сочи», «Динамо» и ЦСКА на решение УЕФА об отстранении российских команд от еврокубков, информирует официальный сайт органа.

2 мая УЕФА решил отстранить российские клубы и сборные от международного сезона-2022/23. Таким образом, команды в следующем сезоне не смогут принять участия в еврокубках, Лиге наций УЕФА, чемпионате Европы U21, женском Евро — 2022 и в квалификации женского чемпионата мира 2023 года.

«Зенит», «Динамо», «Сочи» и ЦСКА в свою очередь подали апелляцию в CAS на решение УЕФА об отстранении российских клубов от еврокубков.

Источник: https://www.tas-cas.org/en/general-information/index/
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