«Спартак» поприветствовал инициативу РФС по реформированию российского судейского корпуса. Также клуб выразил надежду на то, что принятая Исполкомом Концепция по развитию судейства повысит качество работы арбитров на всех уровнях, и в первую очередь в элитных российских дивизионах.

— Мы рады, что Президент РФС Александр Дюков грамотно определил вектор развития российского судейства, — сказал генеральный директор «Спартака» Томас Цорн. - Особенно отметим решение разделить департамент судейства и инспектирования на два отдельных независимых друг от друга блока. Подготовка судей и контроль за качеством их работы не должны быть сосредоточены в одних руках.

Мы уверены, что назначение Ашота Хачатурянца председателем Судейского комитета РФС будет способствовать успешному развитию судейского корпуса и позволит вывести его на качественно новый уровень. Хачатурянц зарекомендовал себя как бескомпромиссный и крайне эффективный руководитель, способный решать задачи самого разного профиля и уровня сложности.

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