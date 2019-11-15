«Спартак» поприветствовал инициативу РФС по реформированию российского судейского корпуса
«Спартак» поприветствовал инициативу РФС по реформированию российского судейского корпуса. Также клуб выразил надежду на то, что принятая Исполкомом Концепция по развитию судейства повысит качество работы арбитров на всех уровнях, и в первую очередь в элитных российских дивизионах.
— Мы рады, что Президент РФС Александр Дюков грамотно определил вектор развития российского судейства, — сказал генеральный директор «Спартака» Томас Цорн. - Особенно отметим решение разделить департамент судейства и инспектирования на два отдельных независимых друг от друга блока. Подготовка судей и контроль за качеством их работы не должны быть сосредоточены в одних руках.
Мы уверены, что назначение Ашота Хачатурянца председателем Судейского комитета РФС будет способствовать успешному развитию судейского корпуса и позволит вывести его на качественно новый уровень. Хачатурянц зарекомендовал себя как бескомпромиссный и крайне эффективный руководитель, способный решать задачи самого разного профиля и уровня сложности.
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