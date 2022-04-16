«Спартак» показал фото специальной формы на матч с «Рубином»

«Спартак» в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» сыграет в специальной форме.

Фамилии будут нанесены увеличенным шрифтом Брайля, который помогает читать незрячим людям.

После матча с «Рубином» все майки будут переданы в фонд экс-вратаря «Спартака», а ныне коооридантора клуба Артема Реброва и выставлены на благотворительный аукцион.