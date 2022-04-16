Адем Чебеджи, агент полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, прокомментировал «СЭ» факт того, что рекордная голевая серия футболиста прервалась в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» (1:1).

«Таков футбол. Конечно, он хочет забивать в каждом матче. Иногда это происходит, иногда — нет. Языджи — профессионал. Он оставляет матч с «Уфой» и идет дальше. Впереди новые игры», — сказал Чебеджи «СЭ».

С момента дебюта в премьер-лиге до этого турок ни разу не покидал поле без забитого мяча. Он отличался в шести матчах подряд. На счету Языджи 8 голов.