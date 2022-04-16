Агент Языджи — о прервавшейся голевой серии: «Юсуф оставляет этот матч и идет дальше. Он профессионал»
Агент Языджи прокомментировал прервавшуюся голевую серию футболиста
Адем Чебеджи, агент полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, прокомментировал «СЭ» факт того, что рекордная голевая серия футболиста прервалась в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» (1:1).
«Таков футбол. Конечно, он хочет забивать в каждом матче. Иногда это происходит, иногда — нет. Языджи — профессионал. Он оставляет матч с «Уфой» и идет дальше. Впереди новые игры», — сказал Чебеджи «СЭ».
С момента дебюта в премьер-лиге до этого турок ни разу не покидал поле без забитого мяча. Он отличался в шести матчах подряд. На счету Языджи 8 голов.
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|
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|5
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|
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|3
|8
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|42
|
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|39
|
6
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|
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|
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|Ахмат
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|2
|13
|29-34
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|
9
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|6
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|
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|7
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|28
|
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|7
|6
|11
|22-34
|27
|
12
|Рубин
|24
|7
|4
|13
|31-43
|25
|
13
|Химки
|24
|5
|9
|10
|26-41
|24
|
14
|Уфа
|25
|4
|10
|11
|23-35
|22
|
15
|Урал
|25
|4
|9
|12
|16-28
|21
|
16
|Арсенал
|24
|5
|6
|13
|24-49
|21
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30 тур
|15.04
|19:30
|
Динамо – Ахмат
|2 : 0
|16.04
|14:00
|
Уфа – ЦСКА
|1 : 1
|16.04
|16:30
|
Зенит – Урал
|3 : 1
|16.04
|19:00
|
Спартак – Рубин
|- : -
|17.04
|14:00
|
Арсенал – Ростов
|- : -
|17.04
|16:30
|
Кр. Советов – Краснодар
|- : -
|17.04
|16:30
|
Сочи – Локомотив
|- : -
|17.04
|19:00
|
Н. Новгород – Химки
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|16
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|11
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
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Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
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