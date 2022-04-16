Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 18:05

Главный тренер «Уфы» прокомментировал ничью в матче с ЦСКА

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер ФК «Уфа» Алексей Стукалов на послематчевой пресс-конференции подвел итоги матча 25-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (1:1).

— В принципе, тот план, который мы выбрали на игру работал. На протяжении всего матча не дали атаке ЦСКА практически ничего создать у наших ворот. В концовке понимали, что по исполнению стандартных положений Языджи, наверное, один из лучших сейчас. Плюс вышел Заболотный, вышел Фукс. Мы явно стали проигрывать в росте. К сожалению, мы эти замены должны были делать раньше, а так получилась какая-то суета, неправильно расставились и пропустили гол. Я не могу сейчас сказать, кто прав, кто виноват, но виноваты, наверное, все. То, что в конце мы отыгрались это заслуга ребята. На поле была команда, которая боролась за каждый мяч, и я им благодарен, что в концовке мы не опустили руки, все-таки забили этот гол.

— Почему решили сделать тройную замену перед угловым, обычно считается, что лучше делать после стандартного положения?

— Мы проигрывали в росте. Подачи шли на дальнюю штангу, которую мы не могли контролировать, поэтому решили выпускать Иванова, Саплинова. Возможно надо было Фищенко оставить и в следующей паузе сделать замену.

— Временами кажется, что Камилов очень хорош, но чего-то, где-то в конце не хватает. Может он уверенность потерял?

— В перерыве не только ему сказал, а всем, особенно молодым, что они в премьер-лигу не просто так попали. Что надо верить в себя. Вы были во второй, в первой лиге, и вы здесь оказались здесь не просто так, поэтому верьте в свои силы и все будет нормально.

— Когда Жамалетдинов вернется в строй?

— Сложно сказать. Ему сделали медицинское оперативное вмешательство, должно было помочь, но по восстановлению, пока он не попадает в общую группу.

Источник: https://www.fcufa.pro/news-new/aleksej-stukalov-segodnya-na-pole-byla-komanda-kotoraya-borolas-za-kazhdyj-myach

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Рубин

П1

26%

1.39

ТБ 2.5

16%

1.75

Обе забьют - да

15%

2.02
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Локомотив

ИТБ1 (1.5)

21%

1.84

П1

18%

1.75

X2

16%

2.15
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Наполи
Рома

П1

23%

1.93

X2

19%

1.93

Ф1 (0)

13%

1.42
ФК Уфа
ФК ЦСКА (Москва)
Алексей Стукалов
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Что будет, если приседать каждый день 20 раз?
У Валуева снегоболотоход, у Третьяка - шесть квартир и домов, а у Фетисова деньги. Названы самые богатые спортсмены-депутаты
Материалы сюжета: РПЛ, 25-й тур: «Зенит» — «Урал» и другие матчи
Лещенко: «Динамо» трудно будет бороться с «Зенитом» за чемпионство»
Шалимов: «Надеялись выдержать натиск «Зенита», но на десятой минуте получили дурацкий пенальти
«Зенит» не отпустит чемпионство». Канчельскис — о победе над «Уралом»
«Зенит» — «Урал»: судья ошибочно не удалил игрока гостей и не назначил пенальти
Кучаев не сыграет со «Спартаком». Игрок попал в заявку на матч
«Зенит» — «Урал»: все голы матча 25-го тура РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Спартак» показал фото специальной формы на матч с «Рубином»

Агент Языджи: «Юсуф недостаточно восстановился к матчу с «Уфой». Он все еще испытывает боль»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
15
 Урал 25 4 9 12 16-28 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.04 19:30
Динамо – Ахмат
 2 : 0
16.04 14:00
Уфа – ЦСКА
 1 : 1
16.04 16:30
Зенит – Урал
 3 : 1
16.04 19:00
Спартак – Рубин
 - : -
17.04 14:00
Арсенал – Ростов
 - : -
17.04 16:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
17.04 16:30
Сочи – Локомотив
 - : -
17.04 19:00
Н. Новгород – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 16
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 11
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 11
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости