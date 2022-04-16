Главный тренер «Уфы» прокомментировал ничью в матче с ЦСКА

Главный тренер ФК «Уфа» Алексей Стукалов на послематчевой пресс-конференции подвел итоги матча 25-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (1:1).

— В принципе, тот план, который мы выбрали на игру работал. На протяжении всего матча не дали атаке ЦСКА практически ничего создать у наших ворот. В концовке понимали, что по исполнению стандартных положений Языджи, наверное, один из лучших сейчас. Плюс вышел Заболотный, вышел Фукс. Мы явно стали проигрывать в росте. К сожалению, мы эти замены должны были делать раньше, а так получилась какая-то суета, неправильно расставились и пропустили гол. Я не могу сейчас сказать, кто прав, кто виноват, но виноваты, наверное, все. То, что в конце мы отыгрались это заслуга ребята. На поле была команда, которая боролась за каждый мяч, и я им благодарен, что в концовке мы не опустили руки, все-таки забили этот гол.

— Почему решили сделать тройную замену перед угловым, обычно считается, что лучше делать после стандартного положения?

— Мы проигрывали в росте. Подачи шли на дальнюю штангу, которую мы не могли контролировать, поэтому решили выпускать Иванова, Саплинова. Возможно надо было Фищенко оставить и в следующей паузе сделать замену.

— Временами кажется, что Камилов очень хорош, но чего-то, где-то в конце не хватает. Может он уверенность потерял?

— В перерыве не только ему сказал, а всем, особенно молодым, что они в премьер-лигу не просто так попали. Что надо верить в себя. Вы были во второй, в первой лиге, и вы здесь оказались здесь не просто так, поэтому верьте в свои силы и все будет нормально.

— Когда Жамалетдинов вернется в строй?

— Сложно сказать. Ему сделали медицинское оперативное вмешательство, должно было помочь, но по восстановлению, пока он не попадает в общую группу.