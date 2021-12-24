«Рубин» представил видео по названием «Не новогодний клип», в котором игроки и главный тренер команды Леонид Слуцкий на разных языках исполняют песню Last Christmas.

В клипе среди прочего обыгрываются разные события произошедшие за год, в том числе неудачное выступление команды в Лиге конференций, а также сериал «Игра в кальмара».

«Рубин» представил «Не новогодний клип». Игроки и Слуцкий поют Last Christmas.

«Рубин» представил «Не новогодний клип». Игроки и Слуцкий поют Last Christmas.

Слуцкий в конце поет Last Christmas на английском языке за роялем.

«Первая половина 2021 года показала нам всем, что не стоит раньше времени опускать руки — рывок с девятого места на четвертое и долгожданное возвращение в Еврокубки, — говорится в сообщении к видео. — Но... вторая половина вышла еще более поучительной. Любое поражение влечет за собой череду испытаний, лишь пройдя которые можно повернуть игру в свою пользу».

«Самое сложное испытание — это не сдаться, когда что-то идёт не так. Лишь продолжая работать над собой, можно в конечном итоге стать сильнее, — продолжение месседжа. — А самое главное, не забывать, что лишь вместе мы сможем справиться со всеми неудачами, потому что нет ничего важнее, чем поддержка тех, кто всегда рядом с тобой — и в радости, и в горе! С наступающими праздниками, друзья! Спасибо, что вы с нами!».