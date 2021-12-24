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«Береги его, «Краснодар». Холанд обратился к российскому клубу после перехода Ботхейма

Нападающий дортмундской «Боруссии» Холланд поздравил Ботхейма с переходом в «Краснодар»
13:19
Холанд попросил «Краснодар» беречь Ботхейма. Фото Instagram
Холанд попросил «Краснодар» беречь Ботхейма. Фото Instagram
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Нападающий дортмундской «Боруссии» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд поздравил своего друга и соотечественника Эрика Ботхейма с переходом в «Краснодар».

«Поздравляю, Эрик! Береги его, «Краснодар»!» — написал Холанд в сториз Instagram.

Ботхейм подписал с «быками» контракт до лета 2025 года. В этом сезоне 21-летний нападающий провел за «Буде-Глимт» 46 матчей во всех турнирах, забил 22 гола и отдал 10 результативных передач.

Подробнее о новичке «Краснодара» можно прочитать здесь.

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Роман Шишов все материалы автора

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