«Береги его, «Краснодар». Холанд обратился к российскому клубу после перехода Ботхейма

Нападающий дортмундской «Боруссии» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд поздравил своего друга и соотечественника Эрика Ботхейма с переходом в «Краснодар».

«Поздравляю, Эрик! Береги его, «Краснодар»!» — написал Холанд в сториз Instagram.

Ботхейм подписал с «быками» контракт до лета 2025 года. В этом сезоне 21-летний нападающий провел за «Буде-Глимт» 46 матчей во всех турнирах, забил 22 гола и отдал 10 результативных передач.

Подробнее о новичке «Краснодара» можно прочитать здесь.