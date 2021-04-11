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«Спартак» подаст апелляцию на судейство в матче с «Локомотивом»

21:17
11 апреля. Москва. «Локомотив» — «Спартак» — 2:0. Гжегож Крыховяк и Алекс Крал. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
11 апреля. Москва. «Локомотив» — «Спартак» — 2:0. Гжегож Крыховяк и Алекс Крал. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов в беседе с «СЭ» рассказал, будет ли клуб подавать апелляцию на судейские решения в матче 25 тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (0:2).

«На две руки во втором тайме точно будем подавать», — сказал Фетисов «СЭ».

Во втором тайме мяч дважды попал в руки игроков «Локомотива», но арбитр ни разу не назначил пенальти.

(Сергей Федоров)

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