«Спартак» подаст апелляцию на судейство в матче с «Локомотивом»
21:17
Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов в беседе с «СЭ» рассказал, будет ли клуб подавать апелляцию на судейские решения в матче 25 тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (0:2).
«На две руки во втором тайме точно будем подавать», — сказал Фетисов «СЭ».
Во втором тайме мяч дважды попал в руки игроков «Локомотива», но арбитр ни разу не назначил пенальти.
(Сергей Федоров)
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