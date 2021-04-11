«Спартак» подаст апелляцию на судейство в матче с «Локомотивом»

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов в беседе с «СЭ» рассказал, будет ли клуб подавать апелляцию на судейские решения в матче 25 тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (0:2).

«На две руки во втором тайме точно будем подавать», — сказал Фетисов «СЭ».

Во втором тайме мяч дважды попал в руки игроков «Локомотива», но арбитр ни разу не назначил пенальти.

(Сергей Федоров)

«Локомотив» — «Спартак»: Пабло не играл рукой. Почему не назначен пенальти в пользу гостей?