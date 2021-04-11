Тедеско сравнил игру Гильерме с Нойером

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал результат матча 25-го тура Тинькофф чемпионата России против «Локомотива» (0:2).

— Начало игры было хорошим. Мы контролировали ход матча, как и планировали. Нужно было сразу брать инициативу. Если бы Айртон в 2-3 моментах смог найти партнера в чужой штрафной, мы могли бы открыть счет. Но счет открыли хозяева в первой же атаке. После гола мы продолжили играть хорошо, но потом случилось удаление. И после второго гола было непросто.

В перерыве мы поменяли схему, показали характер, стали больше работать флангами, прессинговать, атаковать в глубину. Было много моментов, могли забивать. Хочу отметить игру Гильерме. Нечасто в своей жизни я видел подобную игру вратаря, сравнил бы его с Нойером в «Баварии». Вот поэтому «Локо» и выиграл.

Дело было не только в стандартах. После подач «Локомотив» убегал в контратаки. Основной причиной был Чорлука — он выиграл все верховые мячи. И это для нас было проблемой. Нужно лучше работать на подборах в таких ситуациях. Второй гол был забит в контратаке, когда защитник выбил мяч головой, — сказал Тедеско.

«Спартак» идет вторым в турнирной таблице, имея в активе 47 очков после 25 игр.

(Артем Калинин)