Смолов: «Промес сказал, что я не забью. Я улыбнулся и ответил: «Смотри»

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов поделился впечатлениями от матча 25-го тура Тинькофф чемпионата России против «Спартака» (2:0).

«Мы набрали хороший ход, у нас появилась уверенность. Мы все бьемся друг за друга.

Лично я чувствую себя хорошо. Удалось набрать хорошую форму. И очень рад, что помогаю команде.

Нужно отдать должное «Спартаку», это очень сильная команда. Нам было очень сложно в первые минуты. Хорошо, что удалось забить два мяча в первом тайме и довести дело до победы», — сказал Смолов в эфире «Матч Премьер».

Нападающий поучаствовал в обоих голах команды: первый раз он ассистировал партнеру, а потом забил сам.

«Первый гол? По полету мяча понимал, что мяч дойдет до меня. Угол был острый, поэтому принял решение простреливать.

Улыбка во время штарфного была адресована Квинси Промесу. Он сказал, что я не забью. Я улыбнулся и ответил: «Смотри». Принял решение пробить во вратарский угол сразу. Сделал маленький разбег, чтобы голкипер подумал, что буду перекидывать стенку. А я решил на силу пробить в угол.

Честно слово, сейчас не думаю о чемпионате Европы. Очень давно не играл, так что просто получаю удовольствие от матчей. Сейчас полностью сосредоточен на игре за «Локомотив», — добавил Смолов.