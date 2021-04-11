На 51-й минуте матча 25-го тура Тинькофф чемпионата России «Локомотив» — «Спартак» в штрафной площади железнодорожников после удара Виктора Мозеса мяч попал в Пабло. Красно-белые стали утверждать, что следовало назначить 11-метровый удар, так как защитник сыграл рукой. Арбитр Кирилл Левников этого не сделал — видеоассистенты Сергей Иванов и Андрей Болотенков приступили к проверке и изучению видеозаписи. Через какое-то время Иванов что-то сказал Левникову, и тот остался при своем мнении — пенальти так и не был назначен.

«Локомотив» — «Спартак».

«Локомотив» — «Спартак».

Почему так произошло? Приведу две возможные версии.

1. Мяч не попал ни в правую, ни в левую руку Пабло. Он слегка чиркнул по животу защитника, немного изменил направление и полетел в сторону ворот. Оснований для назначения пенальти нет.

«Локомотив» — «Спартак».

«Локомотив» — «Спартак».

2. У видеоарбитров не оказалось ни одного ракурса, позволяющего сделать однозначный вывод о том, куда же попал мяч. Такое случается редко, но в подобных случаях ВАР не имеют права принимать какое-либо решение. Оснований для назначения пенальти нет.

Я придерживаюсь первой версии — считаю, что мяч чиркнул по корпусу Пабло.

(Александр Бобров)