«Спартак» и «Пари НН» сыграют в чемпионате России 28 сентября

«Спартак» и «Пари НН» встретятся в матче 10-го тура чемпионата России в воскресенье, 28 сентября. Игра, которая начнется в 19.30 по московскому времени, пройдет на «Лукойл Арене» в Москве.

Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур.

28 сентября, 19:30. Лукойл Арена (Москва)

Матч в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Эфир начнется в 19.25 мск, за 5 минут до стартового свистка.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча спартаковцев и нижегородцев. Следить за основными событиями игры «Спартак» — «Пари НН» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

После 9 туров чемпионата России красно-белые набрали 15 очков и занимают седьмое место в таблице, у нижегородцев — 6 очков и 15-я строчка.

