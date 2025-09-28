Футбол
28 сентября, 09:00

«Спартак» — «Пари НН»: время начала и трансляция матча РПЛ

«Спартак» и «Пари НН» сыграют в чемпионате России 28 сентября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Спартак» и «Пари НН» встретятся в матче 10-го тура чемпионата России в воскресенье, 28 сентября. Игра, которая начнется в 19.30 по московскому времени, пройдет на «Лукойл Арене» в Москве.

Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур.
28 сентября, 19:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
3:0
Пари Нижний Новгород

Матч в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Эфир начнется в 19.25 мск, за 5 минут до стартового свистка.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча спартаковцев и нижегородцев. Следить за основными событиями игры «Спартак» — «Пари НН» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

&laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Пари&nbsp;НН&raquo;.«Спартак» — «Пари НН». Онлайн-трансляция матча РПЛ

После 9 туров чемпионата России красно-белые набрали 15 очков и занимают седьмое место в таблице, у нижегородцев — 6 очков и 15-я строчка.

Расписание и результаты, турнирную таблицу чемпионата России, новости и обзоры изучайте в разделе РПЛ на нашем сайте.

РПЛ
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
ФК Спартак (Москва)
    28.09.2025

    • «Динамо» Махачкала — «Сочи»: время начала и трансляция матча РПЛ

    Мостовой заявил о готовности провести стажировку для Абаскаля и Тедеско
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ЦСКА 10 6 3 1 19-8 21
    2
    		 Локомотив 10 5 5 0 21-13 20
    3
    		 Краснодар 10 6 2 2 20-7 20
    4
    		 Зенит 10 5 4 1 20-9 19
    5
    		 Спартак 10 5 3 2 17-14 18
    6
    		 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
    7
    		 Динамо 10 4 3 3 15-12 15
    8
    		 Ахмат 10 4 3 3 14-11 15
    9
    		 Рубин 10 4 3 3 13-15 15
    10
    		 Кр. Советов 10 3 3 4 16-19 12
    11
    		 Ростов 10 2 4 4 8-12 10
    12
    		 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
    13
    		 Оренбург 10 1 4 5 13-21 7
    14
    		 Акрон 10 1 4 5 12-17 7
    15
    		 Пари НН 10 2 0 8 8-20 6
    16
    		 Сочи 10 0 2 8 5-24 2
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    4.10 13:00
    Акрон – Зенит
    		 - : -
    4.10 15:15
    Рубин – Кр. Советов
    		 - : -
    4.10 17:30
    Краснодар – Ахмат
    		 - : -
    4.10 19:45
    Динамо – Локомотив
    		 - : -
    5.10 12:00
    Оренбург – Ростов
    		 - : -
    5.10 14:15
    Сочи – Пари НН
    		 - : -
    5.10 16:30
    ЦСКА – Спартак
    		 - : -
    5.10 19:00
    Балтика – Динамо Мх
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков

    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 8
    Мирлинд Даку

    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Максим Глушенков

    Максим Глушенков

    Зенит

    		 6
    П
    Эдуард Сперцян

    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 8
    Зелимхан Бакаев

    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Николай Рассказов

    Николай Рассказов

    Крылья Советов

    		 4
    И К Ж
    Диего Коста

    Диего Коста

    Краснодар

    		 9 1 2
    Лечи Садулаев

    Лечи Садулаев

    Ахмат

    		 10 1 2
    Ярослав Крашевский

    Ярослав Крашевский

    Пари Нижний Новгород

    		 3 1 1
    Вся статистика

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    Все новости