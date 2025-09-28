«Динамо» Махачкала и «Сочи» сыграют в чемпионате России 28 сентября

«Динамо» Махачкала и «Сочи» проведут матч в 10-м туре чемпионата России в воскресенье, 28 сентября. Игра пройдет на «Анжи Арене» в Каспийске и начнется в 17.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур.

28 сентября, 17:00. Анжи Арена (Каспийск)

Ключевые события и результат игры «Динамо» Махачкала — «Сочи» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

В прямом эфире игру покажут канал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Трансляция начнется в 16.55 мск, за 5 минут до стартового свистка.

Махачкалинское «Динамо» в девяти турах набрало 9 очков, а «Сочи» — одно.

В предыдущем туре махачкалинцы сыграли вничью с «Локомотивом» (1:1), а сочинцы — уступили ЦСКА (1:3).