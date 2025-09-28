Мостовой заявил о готовности провести стажировку для Абаскаля и Тедеско
Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» высказался о возможности обучения тренеров Гильермо Абаскаля и Доменико Тедеско.
«Могу им показать несколько своих голов. Но только несколько, много не буду. Пускай сядут, посмотрят. Если они хотят, пожалуйста, я готов. Но только они не поймут ничего, они же не играли», — сказал Мостовой «СЭ».
Мостовой — двукратный чемпион СССР в составе «Спартака», также он выступал за «Сельту», «Бенфику», «Кан», «Страсбург» и «Алавес».
Новости