28 сентября, 10:20

Мостовой заявил о готовности провести стажировку для Абаскаля и Тедеско

Александр Абустин
корреспондент

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» высказался о возможности обучения тренеров Гильермо Абаскаля и Доменико Тедеско.

«Могу им показать несколько своих голов. Но только несколько, много не буду. Пускай сядут, посмотрят. Если они хотят, пожалуйста, я готов. Но только они не поймут ничего, они же не играли», — сказал Мостовой «СЭ».

Мостовой — двукратный чемпион СССР в составе «Спартака», также он выступал за «Сельту», «Бенфику», «Кан», «Страсбург» и «Алавес».

Александр Мостовой
Гильермо Абаскаль
Доменико Тедеско
  • Abdu 1976

    А что мешает ему попробовать тренировать клуб из второго девизиона ведь Юран начал с первого девизиона и доказал что достойный тренер,а Мостовой выбрал другое скорее всего он станет блогером но как футболист по моему мнению он действительно был лутшим в истории Российского футбола а для сборного России менее полезным чем Дзюба,,,Дзюба легенда сборный России а Мостовой клубном уровне

    29.09.2025

  • андр

    Понторез.

    29.09.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Мост сам был иностранцем пришлым большую часть своей игроцкой карьеры. А тренерской... А тренерской у него не было и нет (да и не будет).

    29.09.2025

  • Симон Вирсаладзе

    По 155-му кругу одно и то же. Зачем его спрашивать? Зачем цитировать?

    29.09.2025

  • Soulles2

    Царь, очень приятно, царь.... )))

    28.09.2025

  • руслан магомедов

    моуринья вообще не тренер, оно вымогатель бабла. Сейчас бабло не дают оно и потекло , фуфлыжник.

    28.09.2025

  • руслан магомедов

    Мостовой даже общаться с этими мудлонами западло, а уж показывать клоунам ????????????

    28.09.2025

  • mate

    Говорять, Царь то настоящий? Царь он и есть царь. Играл как 90-ые и 2000-ые?!!! Головин сейчас на 50 % Царя играет. Сельта при царе засияла. Играй он тогда в Реале или Барсе, что было бы с ним? Мог же. Не ушел с засиженного места. Ему в Виго монумент готовили. Марадона для Неопаля, такой же Царь для Виго. Кто такие Тед и Абаср?

    28.09.2025

  • Василий Павлович

    Бывший российский футболист, а ныне сотрясатель интернета, Александр Мостовой не перестает удивлять глубиной своих умозаключений.

    28.09.2025

  • Иван

    покажи им лучше сколько матчей ты провел как тренер. а потом они тебе покажут. немного только, ибо ты не поймешь ничего. потому что дебил

    28.09.2025

  • ViktorDiktor®

    :ambulance::ambulance::ambulance:

    28.09.2025

  • clyushnikoff

    при-ду-рок всё не успокоится, видно сильно ж-о-п-у у него разъело от того что никто его не берёт даже форму стирать

    28.09.2025

  • spartsmen

    у мавриньи надо неустойки считать :grin:

    28.09.2025

  • spartsmen

    он ровно не сможет - у него шило в жопе.

    28.09.2025

  • spartsmen

    А ещё, шурик, ты можешь голым прогуляться по арбату...

    28.09.2025

  • Дед33

    И правильно! И министра спорта пусть возьмет в ученики.

    28.09.2025

  • .Алексей.

    Бред.

    28.09.2025

  • Врн36

    Когда же он уже успокоится и присядет на попе ровно?

    28.09.2025

  • DemolisherAjax

    Кто о чем,а Мостовой все о том что он играл,а другие нет."СЭ" отведите его в больничку,ну видно же бак протекает совсем :)

    28.09.2025

  • 555 555

    Годы берут своё. Ему самому уже пора сходить к врачу.

    28.09.2025

  • Придира

    При всем уважении - хватит болтать! Надо бы попробовать. Пирло и Гуллит, например, были неплохими футболистами. А что с тренерством? Моуриньо не играл - посчитайте его титулы.

    28.09.2025

  • Tito88

    В целом Мостовой прав. Есть конечно исключения, но по факту он прав, мало быть тренером мотиватором, нужно ещё понимать футбольные тонкости, имея за плечами игровой опыт на протяжении долгих лет. Все эти ИИ-тренеры ширма, однодневки.

    28.09.2025

  • Николай

    Клинический идиот

    28.09.2025

  • Эрик Стейн

    Могу им показать несколько своих голов-а как это связано с умением тренировать?Марадона забил не мало, но разве тренером он был успешным?

    28.09.2025

  • Чернобог

    Давай легенда, души этих иностранцев пришлых.

    28.09.2025

