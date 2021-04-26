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«Спартак» анонсировал документальный фильм ESPN про адаптацию Хендрикса в России

17:56
Йоррит Хендрикс. Фото ФК «Спартак»
Йоррит Хендрикс. Фото ФК «Спартак»
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Twitter «Спартака» показал тизер документального фильма про полузащитника Йоррита Хендрикса, который снял канал ESPN. Фильм будет посвящен переезду футболиста вместе с семьей в Россию и их адаптации на новом месте.

Премьера фильма состоится 26 апреля.

Хендрикс перешел в «Спартак» из ПСВ в январе нынешнего года. Всего за столичный клуб он провел 9 матчей и не сделал результативных действий.

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