«Спартак» анонсировал документальный фильм ESPN про адаптацию Хендрикса в России

Twitter «Спартака» показал тизер документального фильма про полузащитника Йоррита Хендрикса, который снял канал ESPN. Фильм будет посвящен переезду футболиста вместе с семьей в Россию и их адаптации на новом месте.

Премьера фильма состоится 26 апреля.

?? ESPN have produced a special documentary on Jorrit Hendrix's move to Spartak!



The doc is called «Red-White Wire» and comes out tonight at 9PM (CET) in the Netherlands.



Here's a little teaser for you ? pic.twitter.com/w22sjfB3Kh — FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) April 26, 2021

Хендрикс перешел в «Спартак» из ПСВ в январе нынешнего года. Всего за столичный клуб он провел 9 матчей и не сделал результативных действий.