«Спартак» анонсировал документальный фильм ESPN про адаптацию Хендрикса в России
17:56
Twitter «Спартака» показал тизер документального фильма про полузащитника Йоррита Хендрикса, который снял канал ESPN. Фильм будет посвящен переезду футболиста вместе с семьей в Россию и их адаптации на новом месте.
Премьера фильма состоится 26 апреля.
Хендрикс перешел в «Спартак» из ПСВ в январе нынешнего года. Всего за столичный клуб он провел 9 матчей и не сделал результативных действий.
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