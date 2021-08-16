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«Спартак» обратился к болельщикам с просьбой не ехать на матч в Туле

17:40
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«Спартак» обратился к болельщикам на официальном сайте с просьбой воздержаться от поездки на матч 5-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала» при отсутствии билета.

«Красно-белые! Уже в субботу, 21 августа, нашу команду ждет следующий матч — выездная игра в Туле против «Арсенала», — говорится в сообщении. — В связи с ограничениями, связанными с распространением коронавирусной инфекции, на стадионе «Центральный» смогут присутствовать не более 1 000 зрителей.

При этом, согласно регламенту, «Арсенал» выделил для болельщиков команды гостей 50 билетов. Фанатское сообщество коллективным решением отказалось от выделенной квоты, поскольку большая часть поклонников «Спартака» не попадет на трибуны. Таким образом, гостевой сектор на этой игре будет закрыт.

Наш клуб убедительно просит всех, кто не приобрел билет на эту игру, воздержаться от приезда к стадиону во избежание возможных инцидентов с местными правоохранительными органами. Мы благодарим вас за любовь к команде и надеемся, что вскоре каждый красно-белый болельщик сможет поддержать «Спартак» с трибуны заполненного стадиона».

Матч «Арсенал» - «Спартак» состоится 21 августа. Начало в 16.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2021-08-16-o_biletakh_na_vyyezdnoy_match_v_tule/

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Евгений Петров все материалы автора

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