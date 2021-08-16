«Спартак» хочет изменить время начала матча с «Сочи»
17:32
По информации «СЭ», «Спартак» просит изменить время начала матча 6-го тура Тинькофф РПЛ с «Сочи».
Игра пройдет в четверг — 26 августа, для удобства болельщиков клуб просит сместить время начала встречи на 19.30. Запрос уже отправлен в РПЛ.
Ранее тур был перенесен по просьбе главного тренера сборной России Валерия Карпина. На данный момент начало матча «Спартак» — «Сочи» запланировано на 18.30 по московскому времени.
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