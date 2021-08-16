«Спартак» поздравил Бакаева с возвращением в сборную России: «Заслуженно!»

«Спартак» поздравил с возвращением в сборную России полузащитника команды Зелимхана Бакаева.

«С возвращением в сборную России, Зеля! Заслуженно!» — говорится в сообщении.

25-летний полузащитник в текущем сезоне провел шесть матчей за «Спартак». Голов и результативных передач у него пока нет.

С полным составом сборной России на ближайшие матчи отборочного турнира ЧМ-2022 можно ознакомиться здесь.