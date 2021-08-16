«Спартак» поздравил Бакаева с возвращением в сборную России: «Заслуженно!»
17:48
«Спартак» поздравил с возвращением в сборную России полузащитника команды Зелимхана Бакаева.
С возвращением в @TeamRussia, Зеля! ??— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) August 16, 2021
Заслуженно! ? pic.twitter.com/Ex4DlBhQ28
«С возвращением в сборную России, Зеля! Заслуженно!» — говорится в сообщении.
25-летний полузащитник в текущем сезоне провел шесть матчей за «Спартак». Голов и результативных передач у него пока нет.
С полным составом сборной России на ближайшие матчи отборочного турнира ЧМ-2022 можно ознакомиться здесь.
Дополнительная информация:
https://twitter.com/fcsm_official/status/1427263286865711122
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