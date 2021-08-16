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«Спартак» поздравил Бакаева с возвращением в сборную России: «Заслуженно!»

17:48
Зелимхан Бакаев. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Зелимхан Бакаев. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Спартак» поздравил с возвращением в сборную России полузащитника команды Зелимхана Бакаева.

«С возвращением в сборную России, Зеля! Заслуженно!» — говорится в сообщении.

25-летний полузащитник в текущем сезоне провел шесть матчей за «Спартак». Голов и результативных передач у него пока нет.

С полным составом сборной России на ближайшие матчи отборочного турнира ЧМ-2022 можно ознакомиться здесь.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/fcsm_official/status/1427263286865711122

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Евгений Петров все материалы автора

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