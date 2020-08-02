«Спартак» ничего не боится». Газизов прокомментировал переход Кокорина

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов высказался о подписании нападающего Александра Кокорина. С игроком заключено соглашение по схеме «3+1».

— Насколько сложным был этот трансфер?

— Самое главное, что Саша выбрал футбол и выбрал достижения. Он пошел на понижение зарплаты. У нас с ним одни взгляды. Мы оба хотим, чтобы «Спартак» был в лидерах чемпионата и желаем, чтобы команда играла в Лиге чемпионов. Это самое главное.

— Некоторые клубы боялись его подписывать по футбольно-политическим причинам... Кто-то не хотел портить отношения с «Зенитом», кого-то отпугивало прошлое Кокорина.

— «Спартак» ничего не боится. Так и напишите. «Спартак» должен быть впереди.

— Подписав Кокорина, вы бросили перчатку «Зениту»?

— Я не буду развивать эту тему. Пусть она останется в прошлом интервью.

— Но многие рассматривают этот трансфер, как именно вызов питерскому клубу...

— Не хочу это комментировать. Мы же коллеги. Все нужно выяснять на футбольном поле.

— Считаете, что с приобретением Кокорина у «Спартака» появляются шансы на чемпионство?

— Мы ради этого и работаем. (Виталий Айрапетов)

Шамиль Газизов: «Кокорин выбрал футбол, пошел на понижение зарплаты. Он хочет играть в Лиге чемпионов»