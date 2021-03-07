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«Спартак» — «Краснодар»: Промес — в стартовом составе красно-белых

17:49
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Стали известны стартовые составы на матч 21-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» — «Краснодар».

Встреча пройдет сегодня на «Открытие Арена» (начало — в 19.00 по московскому времени).

«Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Умяров, Крал, Мозес, Промес, Ларссон, Соболев.

Запасные: Ребров, Селихов, Ещенко, Кутепов, Гапонов, Бакаев, Маркитесов, Хендрикс, Понсе.

«Краснодар»: Агкацев, Газинский, Чернов, Сорокин, Ионов, Классон, Кайо, Вильена, Кабелла, Ари, Вандерсон.

Запасные: Городов, Бабурин, Камболов, Уткин, Черников, Олссон, Марков, Сулейманов.

«СЭ» проведет трансляцию матча «Спартак» — «Краснодар».

Спартак — Краснодар

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 21-й тур. «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи




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