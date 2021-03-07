«Спартак» — «Краснодар»: Промес — в стартовом составе красно-белых
Стали известны стартовые составы на матч 21-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» — «Краснодар».
Встреча пройдет сегодня на «Открытие Арена» (начало — в 19.00 по московскому времени).
«Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Умяров, Крал, Мозес, Промес, Ларссон, Соболев.
Запасные: Ребров, Селихов, Ещенко, Кутепов, Гапонов, Бакаев, Маркитесов, Хендрикс, Понсе.
«Краснодар»: Агкацев, Газинский, Чернов, Сорокин, Ионов, Классон, Кайо, Вильена, Кабелла, Ари, Вандерсон.
Запасные: Городов, Бабурин, Камболов, Уткин, Черников, Олссон, Марков, Сулейманов.
«СЭ» проведет трансляцию матча «Спартак» — «Краснодар».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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