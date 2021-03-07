Экс-вратарь «Краснодара» Андрей Синицын, восемь с половиной лет выступавший за «быков», рассказал о системе штрафов в клубе.

— Что за скандал приключился в 2018-м на сборе в Австрии? Писали, что Крицюк, Мамаев, Шишкин, Калинин, Окриашвили и вы сбежали из отеля, нарушили режим...

— Был выходной день. Решили развеяться, съездить в город. А до него на машине часа три. На обратном пути немножко не рассчитали время, опоздали. Вместо 23.00 появились в гостинице около полуночи. Ничего криминального, никакой вакханалии. Ну а самое главное — эта история никак не повлияла на тренировочный процесс. Утром все были на поле, по работе ни к кому претензий не возникало.

— Но штраф все равно пришлось заплатить?

— Да. Мы ведь нарушили предписание клуба.

— Сумма?

— То ли 5 тысяч евро, то ли 10. Честно, не помню.

— Еще серьезные штрафы были?

— Этот — рекордный. А в Перми как-то на 70 тысяч рублей попал.

— Там что стряслось?

— В день игры прогулку проспал. Выскочил из гостиницы минут на десять позже. Догнал ребят, прошелся по городу, вечером победили «Амкар». Но штраф никто не отменял. Опоздал на командное мероприятие, неважно, завтрак это, прогулка или собрание — будь добр, заплати. Зазвонил в столовой телефон — то же самое. Цена фиксированная — 70 тысяч.

(Александр Кружков)

Полностью интервью голкипера Андрея Синицына можно прочитать здесь