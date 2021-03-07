Синицын назвал главную ошибку Мусаева в «Краснодаре»

Экс-вратарь «Краснодара» Андрей Синицын, восемь с половиной лет выступавший за «быков», дал характеристику тренерам, с которыми поработал в клубе.

— В «Краснодаре» вы застали четырех главных тренеров. Что сохранила память о Муслине, Кононове, Шалимове и Мусаеве?

— С Муслиным я поработал недолго. Да и было это так давно, что уже не помню деталей. С приходом Кононова игра «Краснодара» стала быстрее, смотрибельнее. Плюс сумасшедшая конкуренция, хоть два состава на чемпионат заявляй. Если говорить о человеческих качествах Олега Георгиевича, то он спокойный, тактичный. Даже галантный. Шалимов — харизматичнее, шикарное чувство юмора. Одной фразой может разрядить обстановку, поднять настроение. Про Муслина, Кононова и Мусаева этого не скажешь.

— Вот незадача.

— Как тренер Игорь Михайлович больше заточен на атаку. Он много работал со Смоловым, объяснял, как действовать в той или иной ситуации. И Федя раскрылся, кучу мячей наколотил. К сожалению, в обороне при Шалимове у нас не все получалось. Мусаев в этом плане кое-что подкорректировал, у него комплексный подход, уделяет внимание каждой линии. Вообще для человека, который не был профессиональным футболистом, он здорово подкован тактически. Хорош в организации игры.

— Для опытных футболистов Мусаев — авторитет?

— Я бы не хотел отвечать на этот вопрос. Скажу лишь, что главная его ошибка — уход Фоменко. В «Краснодаре» Петрович играл очень важную роль, пусть и незаметную со стороны. Он был связующим звеном между тренерским штабом и футболистами, мог обсудить с ними любую проблему. Ребята ему доверяли. Петрович тонко чувствовал состояние команды, знал, на какие рычаги нажать, чтобы добиться результата. Нельзя было его убирать!

— Чья идея?

— Не в курсе. Может, Мусаева. А может, и руководства. В команде этого решения никто не понял.

— Муслин, Кононов, Шалимов, Мусаев. Если бы президентом клуба были вы, кого из них назначили бы главным тренером?

— Хм. Сделал бы ставку на тандем Кононов — Шалимов. Мне кажется, они бы идеально дополняли друг друга. Если к футбольным знаниям первого добавить харизму второго, будет очень крутой тренер.

(Александр Кружков)

Полностью интервью голкипера Андрея Синицына можно прочитать здесь