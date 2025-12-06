«Спартак» — «Динамо»: гол Маричаля на 85-й минуте отменили после видеопросмотра

Второй гол московского «Динамо» был отменен в матче 18-го тура чемпионата России со «Спартаком».

На 85-й минуте после рикошета отличился Николас Маричаль. Главного арбитра Инала Танашева позвали посмотреть видео и тот после вмешательства отменил гол бело-голубых из-за положения вне игры.

На 6-й минуте также был отменен гол форварда «Динамо» Константина Тюкавина.

Игра проходит на «Лукойл Арене» в Москве. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию дерби «Спартак» — «Динамо».