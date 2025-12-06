«Спартак» и «Динамо» сыграли вничью в матче РПЛ

«Спартак» сыграл вничью с московским «Динамо» в матче 18-го тура чемпионата России — 1:1.

Игра прошла на «Лукойл Арене» в Москве и была посвящена памяти бывшего футболиста и тренера красно-белых Никиты Симоняна, который скончался 23 ноября на 100-м году жизни.

На 19-й минуте хозяева вышли вперед после автогола Максима Осипенко. На 61-й минуте Иван Сергеев сравнял счет.

В игре отменили два гола бело-голубых из-за офсайдов: на 6-й минуте не был засчитан мяч Константина Тюкавина, а на 85-й главный арбитр Инал Танашев после видеопросмотра отменил гол Николаса Маричаля.

«Спартак» набрал 29 очков и сохраняет шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» с 21 очком вышло на 10-ю строчку, обойдя «Ростов» (29 баллов) по дополнительным показателям.