Рахимов: «Не могу сказать про свое будущее и будущее Даку в «Рубине»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов после поражения от «Ростова» (0:2) в матче 18-го тура чемпионата России оставил без ответа вопрос о своем будущем в клубе.

Специалист возглавляет «Рубин» с апреля 2023-го.

«Не могу сказать ни про свое будущее, ни про будущее Даку», — приводит «Вечерняя Казань» слова Рахимова.

Нападающий Мирлинд Даку также в 2023 году присоединился к казанской команде. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2029-го.

После 18 матчей «Рубин» с 23 очками занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. В последних девяти играх во всех турнирах команда под руководством 60-летнего Рахимова одержала тольку одну победу.